Через бійку 9 травня у Дніпрі відсторонили 3 поліцейських

Трьох бійців поліції Дніпропетровщини відсторонили від служби на період розслідування подій 9 травня.

Про це повідомив керівник Нацполіції України Сергій Князєв, повідомляє сайт відомства.

Він також повідомив, що матеріали стосовно їхніх дій направлені до прокуратури для надання їм правової оцінки.

"Князєв повідомив, що комісія Нацполіції під керівництвом начальника Департаменту внутрішньої безпеки відомства полковника Є. Коваля надала керівництву Нацполіції і МВС первинні відомості про хід службового розслідування подій 9 травня у м. Дніпро в районі пам`ятника Слави", - повідомляє поліція.

"Згідно з цими відомостями, троє поліцейських полку поліції особливого призначення главку поліції Дніпропетровщини вчиняли протиправні дії, які містять ознаки кримінальних правопорушень", - додали у поліції.

Як відомо, 10 травня Князєв повідомив, що події 9 травня у Дніпрі розслідуватиме відомча комісія на чолі з керівником Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Після подій у Дніпрі Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив низку поліцейських у місті.

9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.