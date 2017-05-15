Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через бійку 9 травня у Дніпрі відсторонили 3 поліцейських

Понеділок, 15 травня 2017, 17:57

Трьох бійців поліції Дніпропетровщини відсторонили від служби на період розслідування подій 9 травня.

Про це повідомив керівник Нацполіції України Сергій Князєв, повідомляє сайт відомства.  

Він також повідомив, що матеріали стосовно їхніх дій направлені до прокуратури для надання їм правової оцінки.

"Князєв повідомив, що комісія Нацполіції під керівництвом начальника Департаменту внутрішньої безпеки відомства полковника Є. Коваля надала керівництву Нацполіції і МВС первинні відомості про хід службового розслідування подій 9 травня у м. Дніпро в районі пам`ятника Слави", - повідомляє поліція.

"Згідно з цими відомостями, троє поліцейських полку поліції особливого призначення главку поліції Дніпропетровщини вчиняли протиправні дії, які містять ознаки кримінальних правопорушень", - додали у поліції.

Як відомо, 10 травня Князєв повідомив, що події 9 травня у Дніпрі розслідуватиме відомча комісія на чолі з керівником Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Після подій у Дніпрі Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив низку поліцейських у місті.

9 травня 2017 року в місті Дніпро сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали невідомі хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпрополіція9 травня
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Дніпро
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС
СБУ затримала "праву руку" мільярдера РФ, який вивозив з України титан для "Калібрів"
Останні новини
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
Усі новини...
Реклама: