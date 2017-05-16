Рада відібрала мандат в Артеменка

Верховна Рада достроково позбавила мандата позафракційного депутата Андрія Артеменка.

За відповідний проект постанови №6445 проголосували 244 депутати.

Депутат Павло Пинзеник пояснив, що за Конституцією повноваження депутата припиняються, якщо він втрачає українське громадянство.

При цьому депутат Вікторія Войцицька закликала СБУ перевірити на подвійне громадянство усіх членів парламенту.

Як повідомлялося, 29 квітня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.

В лютому 2017 року газета The New York Times повідомила, що на той момент нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій. Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

У зв'язку з цим Радикальна партія виключила депутата з фракції.

Пізніше нардеп заявив, що його слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.

Євген Кізілов, УП