У Росії відреагували на нові санкції України

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Вівторок, 16 травня 2017, 14:35

У МЗС РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".

Про це заявила російському виданню "Коммерсант" офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Як прояв цензури з політичних мотивів", – заявила Захарова на питання, як вона розцінює нові українські санкції.

"Київський режим використовує всілякі силові методи впливу на своїх громадян: від заборони музики і літератури до військової агресії проти свого народу", – завила Захарова.

"Європа і США мовчать", – додала вона.

У той же час в Кремлі заявили, що уважно відстежують ситуацію з санкціями Києва щодо ЗМІ, поки не готові говорити про санкції у відповідь, але не забувають про принцип взаємності, повідомляє російський "Інтерфакс".

Відповідаючи на питання, чи планують у Кремлі прийняти відповідні санкції щодо українських ЗМІ, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав:

"Поки не готовий вам сказати. В Україні не так багато якихось потужних інформаційних ресурсів, які користуються популярністю в російськомовному просторі".

У той же час Пєсков зазначив: "Ми дуже уважно відстежуємо ситуацію і, звичайно ж, не забуваємо про принцип взаємності".

У Кремлі також заявили, що вважають введені Києвом санкції проти російських юридичних і фізичних осіб "недружнім і недалекоглядним кроком".

Як повідомлялося, Україна включила ТОВ "Мейл.РУ ГРУП" (Москва), ТОВ "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ТОВ "В Контакте" (Київ), ТОВ "Мейл.ру Україна" (Київ) в список юридичних осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні санкції.

Як зазначається в рішенні РНБО, Інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і соціально-орієнтованим ресурсів "Вконтакте" і "Одноклассники".

Як відомо, Росія продовжує постачати незаконні збройні формування на сході України зброєю і технікою.

У квітні 2017 року прем'єр України Володимир Гройсман заявляв, що на Донбасі воює більше 4 тисяч російських військових. Більше того, за даними штабу ЗСУ, 40 тисячною армією бойовиків керують російські генерали.

У той же час керівництво РФ всіляко заперечує присутність россійс військових на Донбасі.

Українська правда

Теми: санкції Росія
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IP: 5.58.29.---правда16.05.2017 15:08
Може у відповідь закриють єдину неіснуючу українську бібліотеку в москві?
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