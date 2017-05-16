В России отреагировали на новые санкции Украины

В МИД РФ считают введенные Украиной санкции в отношении российских физических и юридических лиц "проявлением цензуры по политическим мотивам".

Об этом заявила российскому изданию "Коммерсант" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как проявление цензуры по политическим мотивам", – заявила Захарова на вопрос, как она расценивает новые украинские санкции.

"Киевский режим использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан: от запрещения музыки и литературы до военной агрессии против своего народа", – завила Захарова.

"Европа и США безмолвствуют",— добавила она.

В то же время в Кремле заявили, что внимательно отслеживают ситуацию с санкциями Киева по СМИ, пока не готовы говорить об ответных санкциях, но не забывают о принципе взаимности, сообщает российский "Интерфакс".



Отвечая на вопрос, планируют ли в Кремле принять ответные санкции в отношении украинских СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал:

"Пока не готов вам сказать. В Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов и пользующихся популярностью в русскоязычном пространстве".



В то же время Песков отметил: "Мы весьма внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно же, не забываем о принципе взаимности".



В Кремле также заявили, что считают введенные Киевом санкции против российских юридических и физических лиц "недружественным и недальновидным шагом".

Как сообщалось, Украина включила ООО "Мэйл.РУ ГРУП" (Москва), ООО "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ООО "В Контакте" (Киев), ООО "Мейл.РУ Украина" (Киев) в список юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические санкции.



Интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социально-ориентированным ресурсам "Вконтакте" и "Одноклассники".

Как известно, Россия продолжает снабжать незаконные вооруженные формирования на востоке Украины оружием и техникой.

В апреле 2017 года премьер Украины Владимир Гройсман заявлял, что на Донбассе воюет более 4 тысяч российских военных. Более того, по данным штаба ВСУ, 40 тысячной армией боевиков управляют российские генералы.

В то же время руководство РФ всячески отрицает присутствие российских военных на Донбассе.