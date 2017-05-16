Луценко розповіла про свій новий Mercedes

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Вівторок, 16 травня 2017, 16:38

Представник президента у Верховній Раді, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко купила новий Mercedes-Benz GLS 350D 2017 року за гроші з продажу попередньої авто та заощаджень.

Про це вона заявила в коментарі "Українській правді", відповідаючи на запитання про покупку нового Mercedes-Benz за 2 мільйони 430 тисяч гривень.

"У мене був 5-літровий Mercedes такий самий, я його продала за хороші гроші, бо йому було лише два роки. Зараз вирішила, що треба було взяти менший – 3-х літровий за трохи більші гроші", – зазначила вона.

Депутат наголосила, що купила автомобіль виключно за власні кошти.

"Кошти в мене всі є, вони задекларовані, за них сплачені податки. Я не позичаю гроші на машини у своїх редакторів, матерів, чи своїх друзів", – додала Луценко.

Теми: БПП
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