Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко розповіла про свій новий Mercedes

Вівторок, 16 травня 2017, 16:38

Представник президента у Верховній Раді, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко купила новий Mercedes-Benz GLS 350D 2017 року за гроші з продажу попередньої авто та заощаджень.

Про це вона заявила в коментарі "Українській правді", відповідаючи на запитання про покупку нового Mercedes-Benz за 2 мільйони 430 тисяч гривень.

"У мене був 5-літровий Mercedes такий самий, я його продала за хороші гроші, бо йому було лише два роки. Зараз вирішила, що треба було взяти менший – 3-х літровий за трохи більші гроші", – зазначила вона.

Депутат наголосила, що купила автомобіль виключно за власні кошти.

"Кошти в мене всі є, вони задекларовані, за них сплачені податки. Я не позичаю гроші на машини у своїх редакторів, матерів, чи своїх друзів", – додала Луценко.

"Українська правда" у Threads

Теми: БПП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
БПП
Екснардепа "Блоку Петра Порошенка" впіймали на хабарі – ДБР
Мультиварки, теніс і тренажери: Мінюст покращив умови у СІЗО і в'язницях
Екснардеп від БПП нагрів державу на сотні тисяч – САП
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: