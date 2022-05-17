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У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком

Ельдар Сарахман, Олена РощінаВівторок, 17 травня 2022, 13:33
У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком
Прощання з Леонідом Кравчуком, фото Дмитра Ларіна, УП

У Києві 17 травня попрощалися з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.

Джерело: кореспонденти "Української правди"  

Деталі: Церемонія прощання почалася об 11:00 в "Українському домі", розташованому на Європейській площі у центрі столиці.  

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На центральному вході тіло першого президента України зустрічали мер Києва Віталій Кличко, міністр культури Олександр Ткаченко, Олександр Мороз та брати Григорій та Ігор Суркіси.

Згодом віддати останню шану Леоніду Кравчуку приходили міністр оборони Олексій Резніков, чинний президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

Також попрощатися з першим президентом України прибули другий, третій та п’ятий президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.  

ВІДЕО ДНЯ
 
Прощання з Леонідом Кравчуком, Київ
фото Ельдара Сарахмана, УП
 
 
 
 
 
Церемонія прощання з Леонідом Кравчуком
фото Дмитра Ларіна, УП
 
 
 
 
 
Володимир Зеленський із дружиною прийшли прощатися з Леонідом Кравчуком
 
Шостий президент України та перша леді віддали шану першому главі держави

Колишні президенти, за винятком Віктора Януковича, також провели Кравчука в останню путь.

 
Петро Порошенко, Віктор Ющенко та Леонід Кучма біля "Українського дому"

Сумний привід привів в Україну й братів Суркісів, які виїжджали за кордон.

 
Ігор та Григорій Суркіси

88-річний Леонід Кравчук помер у Мюнхені (Німеччина), де був на лікуванні.

Довідка: Леонід Макарович Кравчук – перший президент незалежної України, останній голова Верховної Ради УРСР та голова Верховної Ради України. 

В останній рік своєї діяльності Кравчук вів мирні переговори в мінському форматі: у липні 2020 року на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі.

Він – Герой України, кавалер ордена Свободи, повний кавалер ордена князя Ярослава Мудрого.

Передісторія:

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Оновлено, фото Ельдара Сарахмана, Дмитра Ларіна, УП
Теми: КравчукКиївісторія
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