Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком

Ельдар Сарахман, Олена РощінаВівторок, 17 травня 2022, 13:33
Прощання з Леонідом Кравчуком, фото Дмитра Ларіна, УП

У Києві 17 травня попрощалися з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком.

Джерело: кореспонденти "Української правди"  

Деталі: Церемонія прощання почалася об 11:00 в "Українському домі", розташованому на Європейській площі у центрі столиці.  

На центральному вході тіло першого президента України зустрічали мер Києва Віталій Кличко, міністр культури Олександр Ткаченко, Олександр Мороз та брати Григорій та Ігор Суркіси.

Згодом віддати останню шану Леоніду Кравчуку приходили міністр оборони Олексій Резніков, чинний президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

Також попрощатися з першим президентом України прибули другий, третій та п’ятий президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко.  

 
Прощання з Леонідом Кравчуком, Київ
фото Ельдара Сарахмана, УП
 
 
 
 
 
Церемонія прощання з Леонідом Кравчуком
фото Дмитра Ларіна, УП
 
 
 
 
 
Володимир Зеленський із дружиною прийшли прощатися з Леонідом Кравчуком
 
Шостий президент України та перша леді віддали шану першому главі держави

Колишні президенти, за винятком Віктора Януковича, також провели Кравчука в останню путь.

ВІДЕО ДНЯ
 
Петро Порошенко, Віктор Ющенко та Леонід Кучма біля "Українського дому"

Сумний привід привів в Україну й братів Суркісів, які виїжджали за кордон.

 
Ігор та Григорій Суркіси

88-річний Леонід Кравчук помер у Мюнхені (Німеччина), де був на лікуванні.

Довідка: Леонід Макарович Кравчук – перший президент незалежної України, останній голова Верховної Ради УРСР та голова Верховної Ради України. 

В останній рік своєї діяльності Кравчук вів мирні переговори в мінському форматі: у липні 2020 року на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі.

Він – Герой України, кавалер ордена Свободи, повний кавалер ордена князя Ярослава Мудрого.

Передісторія:

Читайте також: "Став, бо задушу". 6 днів серпня, коли з'явилась Україна

Оновлено, фото Ельдара Сарахмана, Дмитра Ларіна, УП
Теми: КравчукКиївісторія
Головне сьогодні

ЗМІ з'ясували, що хоче Туреччина за зняття вето на розширення НАТО

У ВООЗ хвилюються, що Маріуполем може поширитись холера

Віцепрем'єр РФ приїхав на Херсонщину нав’язувати "російську сім'ю"

Відбудова в обмін на реформи: ЗМІ розкрили план ЄС з повоєнного відновлення України

ВІДЕОБілецький щодо захисників "Азовсталі": вони на місці зі зброєю в руках

Зеленський обговорив із Макроном порятунок військових із "Азовсталі"

Усі новини...
Кравчук
Прощання з Кравчуком відбудеться в Українському домі
Пам'яті президента Кравчука
Зеленський розказав, за що пам'ятатимуть Кравчука
Останні новини
02:00
ЗМІ: США та Європа розробляють маршрути для вивозу українського зерна
01:30
У Держдепі не бачать підстав для розмов із Лавровим
00:29
Макрон — Зеленському: У червні Єврорада розгляне заявку України на членство в ЄС
00:11
Чехія хоче продовжити надзвичайний стан через біженців з України
00:09
Повністю знищені або законсервовані: в SCM Ахметова оцінили збитки
23:54
Зеленський: Ракетні обстріли – спроба РФ компенсувати провали на сході та півдні
23:41
ЗМІ з'ясували, що хоче Туреччина за зняття вето на розширення НАТО
23:16
Deutsche Bahn допомагає експортувати українське зерно
23:00
ВІДЕОЗеленський процитував Чапліна на Каннському кінофестивалі: зал аплодував стоячи
22:55
Росія хоче вийти з СОТ та ВООЗ
Усі новини...