СМИ сообщают об операции на сердце Леониду Кравчуку
Среда, 17 мая 2017, 09:36
СМИ сообщают, что первому президенту страны Леониду Кравчуку сделали тяжелую операцию на сердце.
Об этом пишет интернет-издание Гордон, со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, операцию сделали во вторник, 16 мая.
"При поступлении было предынфарктное состояние. Открыли три коронарные артерии. Сейчас все хорошо, он уже в палате", - отметил собеседник.
Также он сказал, что оперировали первого главу государства в Институте сердца МОЗ Украины в Киеве.
В Институте сердца "Украинской правде" отказались комментировать эту информацию.
"Это точно без комментариев и не по телефону однозначно", - сказали в институте.