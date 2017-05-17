Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ сообщают об операции на сердце Леониду Кравчуку

Среда, 17 мая 2017, 09:36

СМИ сообщают, что первому президенту страны Леониду Кравчуку сделали тяжелую операцию на сердце.

Об этом пишет интернет-издание Гордон, со ссылкой на собственный источник.

Согласно сообщению, операцию сделали во вторник, 16 мая.

"При поступлении было предынфарктное состояние. Открыли три коронарные артерии. Сейчас все хорошо, он уже в палате", - отметил собеседник.

Также он сказал, что оперировали первого главу государства в Институте сердца МОЗ Украины в Киеве.

В Институте сердца "Украинской правде" отказались комментировать эту информацию.

"Это точно без комментариев и не по телефону однозначно", - сказали в институте.

Темы: Кравчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Кравчук
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
В Киеве попрощались с Леонидом Кравчуком
Прощание с Кравчуком состоится в Украинском доме
Последние новости
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
Все новости...
Реклама: