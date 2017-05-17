"Репортери без кордонів": Санкції для соцмереж – атака на свободу інформації

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Середа, 17 травня 2017, 12:45

Керівник німецького відділення організації "Репортери без кордонів" Крістіан Мір назвав атакою на свободу слова й інформації заборону соцмереж "Вконтакте" і "Одноклассники" в Україні.

Про це він заявив "Deutsche Welle", коментуючи поширення українських санкцій на низку російських компаній, ЗМІ та соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники"

"З точки зору "Репортерів без кордонів", це – неприйнятна атака на свободу слова і свободу інформації", – сказав він.

"Соціальні мережі також важливі для свободи преси. Адже йдеться про найбільші соціальні мережі російськомовного середовища. Вони важливі для свободи слова та інформації, адже люди можуть спілкуватися і обмінюватися думками у цих соцмережах. Тому ми засуджуємо цю заборону як наступ на свободу слова та інформації", – заявив Мір.

На тезу, що Україна вбачає у цих заходах захист від російської агресії, зокрема й інформаційної, він відповів: "Не можна карати засоби поширення новин".

"Ми постійно застерігали від того, щоб ЗМІ вплутувалися в інформаційні війни, розв'язані Росією. Засоби масової інформації – це платформи для доставки новин та інформації, до них належать і платформи у соціальних мережах. Не можна карати ці платформи за те, що вони поширюють певні новини", – заявив Мір.

За його словами, інформаційна війна оголошена Росією в односторонньому порядку, але "не треба вплутуватися в неї, тому що інформаційні війни – це зло".

"Вільна інформація важлива для будь-якого суспільства. І особливо важлива для розв’язання конфліктів. Це, звісно. не означає, що ніхто не бреше. Це не означає, що немає проблеми фейкових новин. І все ж – коли блокується засіб поширення інформації, йдеться про наступ на свободу інформації, а це неприйнятно", – сказав представник "Репортерів без кордонів".

На його думку, Україна натомість могла б "протиставити цьому якісну журналістику".

"Наприклад, підвищити бюджет українського іномовлення. І показати, на що здатні незалежні журналісти, особливо на тлі того, що творять російські ЗМІ, де панує однобока, контрольована державою, вихолощена журналістика", – продовжив думку Мір.

"Це був би чудовий сигнал – підтримати незалежних журналістів в Україні. Підтримати тих, хто бореться за незалежність ЗМІ – хоча б тим, що провести розслідування замахів на журналістів і вбивств, які там, як і раніше, відбуваються", – заявив він.

"У такий спосіб уряд України продемонстрував би свою зацікавленість у тому, щоб журналісти працювали без будь-якого тиску ззовні. Своє найважливіше завдання для демократії в цілому і для вирішення конфліктних ситуацій зокрема журналісти можуть виконати тільки тоді, коли на них ніхто не тисне і їм ніхто не погрожує", – наголосив Мір.

Як стало відомо у вівторок, 15 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній. Серед них пошуковий сервіс "Яндекс", включно з картами, поштовик Mail.ru, популярні соцмережі "ВКонтакте" й "Одноклассники".

Також під заборону в Україні потрапили російські компанії "Аерофлот", програма бухгалтерського обліку "1С", антивірусники "Лабаторія Касперського" і "Dr.Web", телекомпанія "НТВ", виробник зброї "Алмаз-Антей", "Газпром Банк" та інші.

Крім того, санкції торкнулися нових фізичних осіб: членів "ЛНР" та "ДНР", російських військових та чиновників, кримських поплічників Росії.

Указ президента про розширення санкцій щодо РФ набуде чинності після опублікування в офіційних виданнях – але не пізніше 1 червня.

Повний список компаній, до яких буде застосовано санкції

Олена Рощенко, УП

Теми: інтернет соцмережі санкції ЗМІ свобода слова
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Коментарі — 4
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IP: 95.133.77.---Софокл117.05.2017 13:43
Похоже, что этой стране наступает кирдык.. Скоро начнем книги жечь на площадях, потом начнется охота на евреев, на ведьм, на инакомыслящих. Мы это проходили уже. Похоже, что история наших идиотов руководителей ничему не учит. Только все революции и перевороты случаются тогда, когда власть считает себя вечной и непогрешимой. И "верхи" не могут управлять по-новому. А "низы" не хотят жить по-старому. А дальше Вы знаете...
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IP: 176.122.121.---EVGO17.05.2017 13:39
Светулёк:
Пресс-центр ИГИЛ в ЕС и США они открыть не хотят? Зря.
100% але мені здається, що це таке "гавкання", коли потрібно "гавкати". щоб потім їм не сказали: а от тоді потрібно було "гавкати"...а вони скажуть: а ми і "гавкали"...всі ці правозахисні організації чудово розуміють нашу українську ситуацію у відносинах з росією....але по статуту цих організацій, потрібно реагувати на подібні обмеження... от вони і реагують...
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IP: 178.92.204.---Шлакоблок17.05.2017 13:22
Самой хорошей антиагитацией против российских информвойск есть хорошая жизнь в Украине. Если мне здесь будет хорошо, то я никогда не поведусь на агитацию из рф. Этому порошенко нужно "что-то в консерватории подправить".
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IP: 193.0.206.---Светулёк17.05.2017 13:18
Пресс-центр ИГИЛ в ЕС и США они открыть не хотят? Зря.
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