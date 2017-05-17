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"Репортеры без границ": Санкции для соцсетей – атака на свободу информации

Среда, 17 мая 2017, 12:45

Руководитель немецкого отделения организации "Репортеры без границ" Кристиан Мир назвал атакой на свободу слова и информации запрет соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" в Украине.

Об этом он заявил "Deutsche Welle", комментируя распространение украинских санкций на ряд российских компаний, СМИ и социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники"

"С точки зрения "Репортеров без границ", это – неприемлемая атака на свободу слова и свободу информации", – сказал он.

"Социальные сети также важны для свободы прессы. Ведь речь идет о крупнейших социальных сетях русскоязычной среды. Они важны для свободы слова и информации, так как люди могут общаться и обмениваться мнениями в этих соцсетях. Поэтому мы осуждаем этот запрет как наступление на свободу слова и информации", – заявил Мир.

На тезис, что Украина усматривает в этих мерах защиту от российской агрессии, в частности и информационной, он ответил: "Нельзя наказывать средства распространения новостей".

"Мы постоянно предостерегали от того, чтобы СМИ впутывались в информационные войны, развязанные Россией. Средства массовой информации – это платформы для доставки новостей и информации, к ним относятся и платформы в социальных сетях. Нельзя наказывать эти платформы за то, что они распространяют определенные новости", – заявил Мир.

По его словам, информационная война объявлена Россией в одностороннем порядке, но "не надо впутываться в нее, потому что информационные войны – это зло".

"Свободная информация важна для любого общества. И особенно важна для разрешения конфликтов. Это, конечно, не значит, что никто не врет. Это не значит, что нет проблемы фейковых новостей. И все же – когда блокируется средство распространения информации, речь идет о наступлении на свободу информации, а это неприемлемо", – сказал представитель "Репортеров без границ".

По его мнению, Украина вместо этого могла бы "противопоставить этому качественную журналистику".

"Например, повысить бюджет украинского иновещания. И показать, на что способны независимые журналисты, особенно на фоне того, что создают российские СМИ, где властвует односторонняя, контролируемая государством, выхолощенная журналистика", – продолжил мысль Мир.

"Это был бы прекрасный сигнал – поддержать независимых журналистов в Украине. Поддержать тех, кто борется за независимость СМИ – хотя бы тем, что провести расследование покушений на журналистов и убийств, которые там, как и раньше, происходят", – заявил он.

"Таким образом, правительство Украины продемонстрировало бы свою заинтересованность в том, чтобы журналисты работали без какого бы то ни было давление извне. Свою важнейшую задачу для демократии в целом и для разрешения конфликтных ситуаций в частности журналисты могут выполнить только тогда, когда на них никто не давит и им никто не угрожает", – подчеркнул Мир.

Как стало известно во вторник, 15 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решения СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний.17 мая он вступил в силу.

Так что поисковый сервис "Яндекс", включая карты, почтовик Mail.ru, популярные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" попали под санкции.

Также под запрет в Украине попали российские компании "Аэрофлот", программа бухгалтерского учета "1С", антивирусники "Лабатория Касперского" и "Dr.Web", телекомпания "НТВ", производитель оружия "Алмаз-Антей", "Газпром Банк" и прочие.

Кроме того, санкции коснулись новых физических лиц: членов "ЛНР" и "ДНР", российских военных и чиновников, крымских приспешников России.

Полный список компаний, к которым будут применены санкции

Алена Рощенко, УП

Темы: интернетсоцсетисанкцииСМИсвобода слова
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