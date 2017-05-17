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"Репортери без кордонів": Санкції для соцмереж – атака на свободу інформації

Середа, 17 травня 2017, 12:45

Керівник німецького відділення організації "Репортери без кордонів" Крістіан Мір назвав атакою на свободу слова й інформації заборону соцмереж "Вконтакте" і "Одноклассники" в Україні.

Про це він заявив "Deutsche Welle", коментуючи поширення українських санкцій на низку російських компаній, ЗМІ та соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники"

"З точки зору "Репортерів без кордонів", це – неприйнятна атака на свободу слова і свободу інформації", – сказав він.

"Соціальні мережі також важливі для свободи преси. Адже йдеться про найбільші соціальні мережі російськомовного середовища. Вони важливі для свободи слова та інформації, адже люди можуть спілкуватися і обмінюватися думками у цих соцмережах. Тому ми засуджуємо цю заборону як наступ на свободу слова та інформації", – заявив Мір.

На тезу, що Україна вбачає у цих заходах захист від російської агресії, зокрема й інформаційної, він відповів: "Не можна карати засоби поширення новин".

"Ми постійно застерігали від того, щоб ЗМІ вплутувалися в інформаційні війни, розв'язані Росією. Засоби масової інформації – це платформи для доставки новин та інформації, до них належать і платформи у соціальних мережах. Не можна карати ці платформи за те, що вони поширюють певні новини", – заявив Мір.

За його словами, інформаційна війна оголошена Росією в односторонньому порядку, але "не треба вплутуватися в неї, тому що інформаційні війни – це зло".

"Вільна інформація важлива для будь-якого суспільства. І особливо важлива для розв’язання конфліктів. Це, звісно. не означає, що ніхто не бреше. Це не означає, що немає проблеми фейкових новин. І все ж – коли блокується засіб поширення інформації, йдеться про наступ на свободу інформації, а це неприйнятно", – сказав представник "Репортерів без кордонів".

На його думку, Україна натомість могла б "протиставити цьому якісну журналістику".

"Наприклад, підвищити бюджет українського іномовлення. І показати, на що здатні незалежні журналісти, особливо на тлі того, що творять російські ЗМІ, де панує однобока, контрольована державою, вихолощена журналістика", – продовжив думку Мір.

"Це був би чудовий сигнал – підтримати незалежних журналістів в Україні. Підтримати тих, хто бореться за незалежність ЗМІ – хоча б тим, що провести розслідування замахів на журналістів і вбивств, які там, як і раніше, відбуваються", – заявив він.

"У такий спосіб уряд України продемонстрував би свою зацікавленість у тому, щоб журналісти працювали без будь-якого тиску ззовні. Своє найважливіше завдання для демократії в цілому і для вирішення конфліктних ситуацій зокрема журналісти можуть виконати тільки тоді, коли на них ніхто не тисне і їм ніхто не погрожує", – наголосив Мір.

Як стало відомо у вівторок, 15 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній. 17 травня він набув чинності .

Відтак, пошуковий сервіс "Яндекс", включно з картами, поштовик Mail.ru, популярні соцмережі "ВКонтакте" й "Одноклассники" потрапили під санкції.

Також під заборону в Україні потрапили російські компанії "Аерофлот", програма бухгалтерського обліку "1С", антивірусники "Лабаторія Касперського" і "Dr.Web", телекомпанія "НТВ", виробник зброї "Алмаз-Антей", "Газпром Банк" та інші.

Крім того, санкції торкнулися нових фізичних осіб: членів "ЛНР" та "ДНР", російських військових та чиновників, кримських поплічників Росії.

Повний список компаній, до яких буде застосовано санкції

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: інтернетсоцмережісанкціїЗМІсвобода слова
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