Кіріл поскаржився "Нормандській четвірці" на українські законопроекти

2401 перегляд
0
Середа, 17 травня 2017, 15:03

Московський патріарх Кіріл звернувся до глав держав "Нормандське четвірки" (Україна, Росія, Франція, Німеччина) через "заплановане прийняття Верховною Радою України антицерковних законів".

Про це йдеться у заяві на сайті РПЦ у середу.

Вказується, що звернення також направлене Папі Римському Франциску, генеральному секретарю ООН Антоніо Гуттерешу і генеральному секретарю Всесвітньої ради церков Олафу Фюксе Твейту.

"18 травня 2017 року Верховній Раді України заплановано винесення на голосування законопроектів № 4128 і № 4511", - йдеться у заяві.

Перший із них – "Про  внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо зміни релігійними організаціями підпорядкованості).

Другий – "Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою країною-агресором"

"Законопроекти вступають в протиріччя з Конституцією України і чинними законодавчими нормами. Проти їх прийняття висловилися Головне науково-експертне управління Верховної Ради України, Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, уповноважений Верховної Ради України з прав людини В.В. Лутковська. Нарешті, з гострою критикою законопроектів виступили кілька українських конфесій, включаючи римо-католиків, лютеран, іудеїв", - сказано у заяві на сайті РПЦ.

В своєму посланні Кіріл заявляє, що в разі прийняття даних проектів буде узаконена "нечувана для сучасної Європи дискримінаційна правова практика щодо більшості православного населення України".

Кіріл закликає докласти всіх зусиль до того, щоб перешкодити ухваленню цих законопроектів.

Українська правда

Теми: церква Україна права людини
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Родичів спікера Держдуми РФ зарахували до лику святих - ЗМІ 17 квітня 2017, 12:34
Папа Римський Франциск благословив Україну у Великодній промові 16 квітня 2017, 14:32
В окупованому Севастополі на всеношній читали Євангеліє українською 16 квітня 2017, 13:29
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На посаду аудитора НАБУ претендують 10 осіб
Кабмін схвалив законопроект про пенсійну реформу
Санкції повинні мати елемент несподіванки – РНБО
У штабі АТО заявляють про відсутність втрат за добу
Усі новини
Книги

Куратори Книжкового Арсеналу називають найсмішніші книжки

Здоров'я

Чому шкідливо гуглити симптоми своїх дітей