Кіріл поскаржився "Нормандській четвірці" на українські законопроекти

Московський патріарх Кіріл звернувся до глав держав "Нормандське четвірки" (Україна, Росія, Франція, Німеччина) через "заплановане прийняття Верховною Радою України антицерковних законів".

Про це йдеться у заяві на сайті РПЦ у середу.

Вказується, що звернення також направлене Папі Римському Франциску, генеральному секретарю ООН Антоніо Гуттерешу і генеральному секретарю Всесвітньої ради церков Олафу Фюксе Твейту.

"18 травня 2017 року Верховній Раді України заплановано винесення на голосування законопроектів № 4128 і № 4511", - йдеться у заяві.

Перший із них – "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо зміни релігійними організаціями підпорядкованості).

Другий – "Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою країною-агресором"



"Законопроекти вступають в протиріччя з Конституцією України і чинними законодавчими нормами. Проти їх прийняття висловилися Головне науково-експертне управління Верховної Ради України, Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, уповноважений Верховної Ради України з прав людини В.В. Лутковська. Нарешті, з гострою критикою законопроектів виступили кілька українських конфесій, включаючи римо-католиків, лютеран, іудеїв", - сказано у заяві на сайті РПЦ.



В своєму посланні Кіріл заявляє, що в разі прийняття даних проектів буде узаконена "нечувана для сучасної Європи дискримінаційна правова практика щодо більшості православного населення України".

Кіріл закликає докласти всіх зусиль до того, щоб перешкодити ухваленню цих законопроектів.

Українська правда