Під Радою мітингують прихильники УПЦ МП

Під Верховною Радою відбувається молебень-протест священників і прихожан Української православної церкви Московського патріархату.

Вони протестують проти законопроектів №4511 та №4128, повідомляє кореспондент "Української правди".

На заході зібралось кілька тисяч людей. Уся площа Конституції аж за Маріїнський палац повністю заповнена людьми. Люди стоять також у Маріїнському парку і далі продовжують підходити.

Під Раду прийшли прихильники УПЦ МП Фото Романа Романюка

Як було оголошено, УПЦ МП проводить молебень на знак протесту проти двох проектів законів: про особливий статус релігійних організацій, "керівні центри" яких знаходяться в державі-агресорі щодо України, і про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо зміни релігійними громадами підлеглості.

Люди на площі тримають плакати з вимогами відмовитися від ухвалення згаданих законів.

Напередодні московський патріарх Кіріл звернувся до глав держав "нормандське четвірки", папи Римського, генсека ООН і генсека Всесвітньої ради церков через заплановане ухвалення Верховною Радою України "антицерковних", на його думку, законів.

На думку РПЦ, ці законопроекти вступають у протиріччя з Конституцією України і чинними законодавчими нормами, а в разі їх ухвалення узаконять "нечувану для сучасної Європи дискримінаційну правову практику щодо більшості православного населення України".

Згыдно з пояснювальною запискою до законопроекту №4128, його розроблено "з метою забезпечення представників релігійних громад правом на свідомий вибір та вільну і безперешкодну зміну підпорядкованості релігійним центрам для задоволення своїх релігійних потреб і гідного виразу релігійних почуттів".

У законі №4511 пропонується надати особливий статус релігійним організаціям, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана у ВР державою-агресором, зокрема передбачити:

- особливу процедуру реєстрації статутів таких релігійних організацій;

- підписання договорів (угод) між державою та керівництвом вказаних релігійних організацій;

- встановити погодження кандидатур, що призначаються до керівництва релігійних організацій на центральному та регіональному рівні із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

Крім того, пропонується в обов’язковому порядку погоджувати з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту, запрошення іноземних громадян для проведення проповідницької діяльності на території України та ін.

У пояснювальній записці до закону вказується, що метою прийняття законопроекту є захист національних інтересів України.

Раніше поліція посилила охорону урядового кварталу на цей тиждень у зв’язку з мітингами.

"Українська правда"

