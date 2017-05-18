Під Радою мітингують прихильники УПЦ МП

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Четвер, 18 травня 2017, 10:31

Під Верховною Радою відбувається молебень-протест священників і прихожан Української православної церкви Московського патріархату.

Вони протестують проти законопроектів №4511 та №4128, повідомляє кореспондент "Української правди".

На заході зібралось кілька тисяч людей. Уся площа Конституції аж за Маріїнський палац повністю заповнена людьми. Люди стоять також у Маріїнському парку і далі продовжують підходити.

 
Під Раду прийшли прихильники УПЦ МП
Фото Романа Романюка

Як було оголошено, УПЦ МП проводить молебень на знак протесту проти двох проектів законів: про особливий статус релігійних організацій, "керівні центри" яких знаходяться в державі-агресорі щодо України, і про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо зміни релігійними громадами підлеглості.

 

Люди на площі тримають плакати з вимогами відмовитися від ухвалення згаданих законів.

 

Напередодні московський патріарх Кіріл звернувся до глав держав "нормандське четвірки", папи Римського, генсека ООН і генсека Всесвітньої ради церков через заплановане ухвалення Верховною Радою України "антицерковних", на його думку, законів.

 

На думку РПЦ, ці законопроекти вступають у протиріччя з Конституцією України і чинними законодавчими нормами, а в разі їх ухвалення узаконять "нечувану для сучасної Європи дискримінаційну правову практику щодо більшості православного населення України".

 

Згыдно з пояснювальною запискою до законопроекту №4128, його розроблено "з метою забезпечення представників релігійних громад правом на свідомий вибір та вільну і безперешкодну зміну підпорядкованості релігійним центрам для задоволення своїх релігійних потреб і гідного виразу релігійних почуттів".

 

У законі №4511 пропонується надати особливий статус релігійним організаціям, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана у ВР державою-агресором, зокрема передбачити:

- особливу процедуру реєстрації статутів таких релігійних організацій;

- підписання договорів (угод) між державою та керівництвом вказаних релігійних організацій;

- встановити погодження кандидатур, що призначаються до керівництва релігійних організацій на центральному та регіональному рівні із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

 

Крім того, пропонується в обов’язковому порядку погоджувати з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту, запрошення іноземних громадян для проведення проповідницької діяльності на території України та ін.

У пояснювальній записці до закону вказується, що метою прийняття законопроекту є захист національних інтересів України.

Раніше поліція посилила охорону урядового кварталу на цей тиждень у зв’язку з мітингами.

"Українська правда"

Теми: церква акції законодавство Верховна Рада Росія
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Коментарі — 3
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IP: 82.145.216.---Armatus818.05.2017 11:06
З протестом може бути сполучєна закляттє але ніяк не молитва!
Москевське окупацийнє кривославье!
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IP: 193.46.66.---Sergio_S18.05.2017 10:57
О как попы московские задергались. Это вам не Яндекс с Одноклассниками.
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IP: 165.72.200.---Rat King18.05.2017 10:52
Если молитвы приводят в смертям и войнам, то грош цена этим молитвам и государство имеет право вмешиваться в дела таких церквей будь то Аум Сенрикё будь то УПЦ МП
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