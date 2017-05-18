Під Радою мітингують прихильники УПЦ МП
Під Верховною Радою відбувається молебень-протест священників і прихожан Української православної церкви Московського патріархату.
Вони протестують проти законопроектів №4511 та №4128, повідомляє кореспондент "Української правди".
На заході зібралось кілька тисяч людей. Уся площа Конституції аж за Маріїнський палац повністю заповнена людьми. Люди стоять також у Маріїнському парку і далі продовжують підходити.
Як було оголошено, УПЦ МП проводить молебень на знак протесту проти двох проектів законів: про особливий статус релігійних організацій, "керівні центри" яких знаходяться в державі-агресорі щодо України, і про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо зміни релігійними громадами підлеглості.
Люди на площі тримають плакати з вимогами відмовитися від ухвалення згаданих законів.
Напередодні московський патріарх Кіріл звернувся до глав держав "нормандське четвірки", папи Римського, генсека ООН і генсека Всесвітньої ради церков через заплановане ухвалення Верховною Радою України "антицерковних", на його думку, законів.
На думку РПЦ, ці законопроекти вступають у протиріччя з Конституцією України і чинними законодавчими нормами, а в разі їх ухвалення узаконять "нечувану для сучасної Європи дискримінаційну правову практику щодо більшості православного населення України".
Згыдно з пояснювальною запискою до законопроекту №4128, його розроблено "з метою забезпечення представників релігійних громад правом на свідомий вибір та вільну і безперешкодну зміну підпорядкованості релігійним центрам для задоволення своїх релігійних потреб і гідного виразу релігійних почуттів".
У законі №4511 пропонується надати особливий статус релігійним організаціям, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана у ВР державою-агресором, зокрема передбачити:
- особливу процедуру реєстрації статутів таких релігійних організацій;
- підписання договорів (угод) між державою та керівництвом вказаних релігійних організацій;
- встановити погодження кандидатур, що призначаються до керівництва релігійних організацій на центральному та регіональному рівні із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.
Крім того, пропонується в обов’язковому порядку погоджувати з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту, запрошення іноземних громадян для проведення проповідницької діяльності на території України та ін.
У пояснювальній записці до закону вказується, що метою прийняття законопроекту є захист національних інтересів України.
Раніше поліція посилила охорону урядового кварталу на цей тиждень у зв’язку з мітингами.
"Українська правда"
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Москевське окупацийнє кривославье!