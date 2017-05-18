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Под Радой митингуют сторонники УПЦ МП

Четверг, 18 мая 2017, 10:31

Под Верховной Радой проходит молебен-протест священников и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата.

Они протестуют против законопроектов №4511 и №4128,  сообщает корреспондент "Украинской правды".

На мероприятии собрались несколько тысяч человек. Вся площадь Конституции аж за Мариинский дворец полностью заполнена людьми. Люди стоят также в Мариинском парке и дальше продолжают подходить.

Сторонники УПЦ МП пришли под Раду
Сторонники УПЦ МП пришли под Раду
Фото Романа Романюка

Как было объявлено, УПЦ МП проводит молебен в знак протеста против двух проектов законов: об особом статусе религиозных организаций, "руководящие центры" которых находятся в государстве-агрессоре по отношению Украины, и о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" касательно изменения религиозными общинами подчиненности.

 

Люди на площади держат плакаты с требованиями отказаться от принятия упомянутых законов.

 

Накануне московский патриарх Кирилл обратился к главам государств "нормандское четверки", папы Римскому, генсеку ООН и генсеку Всемирного совета церквей из-за запланированного принятие Верховной Радой Украины "антицерковных", по его мнению, законов.

 

По мнению РПЦ, эти законопроекты вступают у противоречие с Конституцией Украины и действующими законодательными нормами, а в случае их принятия узаконят "неслыханную для современной Европы дискриминационную правовую практику в отношении большинства православного населения Украины".

 

Согласно пояснительной записке к законопроекту №4128, он разработан "в целях обеспечения представителей религиозных общин правом на сознательный выбор и свободную и беспрепятственную смену подчиненности религиозным центрам для удовлетворения своих религиозных потребностей и достойного выражения религиозных чувств".

 



В законе №4511 предлагается предоставить особый статус религиозным организациям, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном в ВР государством-агрессором, в частности предусмотреть:

- особую процедуру регистрации уставов таких религиозных организаций;

- подписание договоров (соглашений) между государством и руководством указанных религиозных организаций;

- установить согласования кандидатур, назначаемых к руководству религиозных организаций на центральном и региональном уровне с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере религии.

 



Кроме того, предлагается в обязательном порядке согласовывать с государственным органом, осуществившим регистрацию устава, приглашение иностранных граждан для проведения проповеднической деятельности на территории Украины и др.



В пояснительной записке к закону указывается, что целью принятия законопроекта является защита национальных интересов Украины.

Ранее полиция усилила охрану правительственного квартала на эту неделю в связи с митингами.

"Украинская правда"

Темы: церковьакциизаконодательствоВерховная РадаРосcия
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