Под Радой митингуют сторонники УПЦ МП

Под Верховной Радой проходит молебен-протест священников и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата.

Они протестуют против законопроектов №4511 и №4128, сообщает корреспондент "Украинской правды".

На мероприятии собрались несколько тысяч человек. Вся площадь Конституции аж за Мариинский дворец полностью заполнена людьми. Люди стоят также в Мариинском парке и дальше продолжают подходить.

Сторонники УПЦ МП пришли под Раду Фото Романа Романюка

Как было объявлено, УПЦ МП проводит молебен в знак протеста против двух проектов законов: об особом статусе религиозных организаций, "руководящие центры" которых находятся в государстве-агрессоре по отношению Украины, и о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" касательно изменения религиозными общинами подчиненности.

Люди на площади держат плакаты с требованиями отказаться от принятия упомянутых законов.

Накануне московский патриарх Кирилл обратился к главам государств "нормандское четверки", папы Римскому, генсеку ООН и генсеку Всемирного совета церквей из-за запланированного принятие Верховной Радой Украины "антицерковных", по его мнению, законов.

По мнению РПЦ, эти законопроекты вступают у противоречие с Конституцией Украины и действующими законодательными нормами, а в случае их принятия узаконят "неслыханную для современной Европы дискриминационную правовую практику в отношении большинства православного населения Украины".

Согласно пояснительной записке к законопроекту №4128, он разработан "в целях обеспечения представителей религиозных общин правом на сознательный выбор и свободную и беспрепятственную смену подчиненности религиозным центрам для удовлетворения своих религиозных потребностей и достойного выражения религиозных чувств".





В законе №4511 предлагается предоставить особый статус религиозным организациям, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном в ВР государством-агрессором, в частности предусмотреть:



- особую процедуру регистрации уставов таких религиозных организаций;



- подписание договоров (соглашений) между государством и руководством указанных религиозных организаций;



- установить согласования кандидатур, назначаемых к руководству религиозных организаций на центральном и региональном уровне с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере религии.









Кроме того, предлагается в обязательном порядке согласовывать с государственным органом, осуществившим регистрацию устава, приглашение иностранных граждан для проведения проповеднической деятельности на территории Украины и др.







В пояснительной записке к закону указывается, что целью принятия законопроекта является защита национальных интересов Украины.

Ранее полиция усилила охрану правительственного квартала на эту неделю в связи с митингами.

"Украинская правда"