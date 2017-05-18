Рада не розгляне закони про релігійні організації в четвер – Гончаренко

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Четвер, 18 травня 2017, 12:01

Верховна Рада не розглядатиме законопроекти про релігійні організації №4128 і №4511 на пленарному засіданні 18 травня.

Про це повідомив журналістам заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко, передають "Українські новини".

"Ми повинні не просто тричі, а триста тричі подумати перед тим, як взагалі в якісь питання, пов'язані з релігією та церквою, втручатися через законодавчі дії. Вважаю, що сьогодні ми не повинні це розглядати і ми це розглядати не будемо", – сказав він.

При цьому на порядку денному засідання парламенту на 18 травня значиться законопроект №4511, яким пропонується встановити особливий статус для релігійних організацій, керуючі центри яких перебувають у державі-агресорі, і законопроект №4128, що регламентує зміну підпорядкованості релігійної громади релігійним центрам шляхом реєстрації нової редакції статуту або внесення змін і доповнень у чинний.

Водночас, близько 1,5 тисячі прихильників Української православної церкви Московського патріархату проводять молитовне стояння під Верховною Радою проти ухвалення законопроектів №4128 і №4511 – про особливий статус релігійних організацій, "керівні центри" яких знаходяться в державі-агресорі щодо України, і про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо зміни релігійними громадами підлеглості.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту №4128, він покликаний забезпечити "представників релігійних громад правом на свідомий вибір та вільну і безперешкодну зміну підпорядкованості релігійним центрам для задоволення своїх релігійних потреб і гідного виразу релігійних почуттів".

У законі №4511 пропонується надати особливий статус релігійним організаціям, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою державою-агресором, зокрема передбачити: особливу процедуру реєстрації статутів таких релігійних організацій; підписання договорів (угод) між державою та керівництвом вказаних релігійних організацій.

Також пропонується  встановити погодження кандидатур, що призначаються до керівництва релігійних організацій на центральному та регіональному рівні із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

Крім того, пропонується в обов’язковому порядку погоджувати з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту, запрошення іноземних громадян для проведення проповідницької діяльності на території України та ін.

17 травня московський патріарх Кіріл звернувся до глав держав "нормандське четвірки", папи Римського, генсека ООН і генсека Всесвітньої ради церков через заплановане ухвалення Верховною Радою України "антицерковних", на його думку, законів.

На думку РПЦ, ці законопроекти вступають у протиріччя з Конституцією України і чинними законодавчими нормами, а в разі їх ухвалення узаконять "нечувану для сучасної Європи дискримінаційну правову практику щодо більшості православного населення України".

Теми: церква законодавство Верховна Рада БПП
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