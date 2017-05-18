Рада не рассмотрит законы о религиозных организациях в четверг – Гончаренко

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Четверг, 18 мая 2017, 12:01

Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты о религиозных организациях №4128 и №4511 на пленарном заседании 18 мая.

Об этом он сообщил журналистам заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, передают "Українські новини".

"Мы должны не просто трижды, а триста трижды подумать перед тем, как вообще в какие-то вопросы, связанные с религией и церковью, вмешиваться через законодательные действия. Считаю, что сегодня мы не должны это рассматривать и мы это рассматривать не будем", - сказал он.

При этом в повестке дня заседания парламента на 18 мая указаны законопроект №4511, которым предлагается установить особый статус для религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве-агрессоре, и законопроект №4128, регламентирующий изменение подчиненности религиозной общины религиозным центрам путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений и дополнений в действующий.

В то же время, около 1,5 тысячи сторонников Украинской православной церкви Московского патриархата проводят молитвенное стояние под Верховной Радой против принятия законопроектов №4128 и №4511 – об особом статусе религиозных организаций, "руководящие центры" которых находятся в государстве-агрессоре по отношению Украины, и о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" касательно изменения религиозными общинами подчиненности.

Согласно пояснительной записке законопроекта №4128, он призван обеспечить "представителей религиозных общин правом на сознательный выбор и свободную и беспрепятственную смену подчиненности религиозным центрам для удовлетворения своих религиозных потребностей и достойного выражения религиозных чувств".

В законе №4511 предлагается предоставить особый статус религиозным организациям, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором, в частности предусмотреть: особую процедуру регистрации уставов таких религиозных организаций; подписание договоров (соглашений) между государством и руководством указанных религиозных организаций.

Также предлагается установить согласование кандидатур, назначаемых в руководство религиозных организаций на центральном и региональном уровне с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере религии.

Кроме того, предлагается в обязательном порядке согласовывать с государственным органом, осуществившим регистрацию устава, приглашение иностранных граждан для проведения проповеднической деятельности на территории Украины и пр.

17 мая московский патриарх Кирилл обратился к главам государств "нормандское четверки", папы Римскому, генсеку ООН и генсеку Всемирного совета церквей из-за запланированного принятие Верховной Радой Украины "антицерковных", по его мнению, законов.

По мнению РПЦ, эти законопроекты вступают у противоречие с Конституцией Украины и действующими законодательными нормами, а в случае их принятия узаконят "неслыханную для современной Европы дискриминационную правовую практику в отношении большинства православного населения Украины".

Темы: церковь законодательство Верховная Рада БПП
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