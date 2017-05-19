Гройсман обіцяє підвищити пенсії й військовим

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П'ятниця, 19 травня 2017, 11:01

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман обіцяє підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня 2018 року.  

Про це він заявив, виступаючи з трибуни Верховної Ради 19 травня під час години уряду.  

"До кінця року – я гарантую, я беру на себе зобов'язання – ми внесемо новий закон про осучаснення і підвищення пенсій військовим пенсіонерам. Їх близько 2 мільйонів людей – і ці люди отримають підвищення пенсій з 1 січня 2018 року", – сказав голова уряду.

Олена Рощенко, УП

Теми: пенсії армія Кабінет міністрів Гройсман
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