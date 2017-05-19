Гройсман обіцяє підвищити пенсії й військовим

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман обіцяє підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня 2018 року.

Про це він заявив, виступаючи з трибуни Верховної Ради 19 травня під час години уряду.

"До кінця року – я гарантую, я беру на себе зобов'язання – ми внесемо новий закон про осучаснення і підвищення пенсій військовим пенсіонерам. Їх близько 2 мільйонів людей – і ці люди отримають підвищення пенсій з 1 січня 2018 року", – сказав голова уряду.

Олена Рощенко, УП