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Гройсман обещает повысить пенсии и военным

Пятница, 19 мая 2017, 11:01

Премьер-министр Владимир Гройсман обещает повышение пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года.  

Об этом он заявил, выступая с трибуны Верховной Рады 19 мая во время часа правительства.  

"До конца года – я гарантирую, я беру на себя обязательства – мы внесем новый закон об осовременивании и повышении пенсий военным пенсионерам. Их порядка 2 миллионов людей – и эти люди получат повышение пенсий с 1 января 2018 года", – сказал глава правительства.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: пенсииармияКабинет министровГройсман
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