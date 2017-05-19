Радикальна партія закрила свою сторінку Вконтакті

Радикальна партія Олега Ляшка видалила свою сторінку з російської соцмережі Вконтакті, яка заборонена указом президента Петра Порошенка.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Комітет виборців України.

"Після повідомлення КВУ Радикальна партія Олега Ляшка видалила сторінку в російській соціальній мережі "Вконтакте". Чекаємо оперативних дій від "Опозиційного блоку", - йдеться у повідомленні.

16 травня 2017 року Президент Петро Порошенко пообіцяв закрити свої офіційні сторінки в російських соцмережах "Вконтактє" та "Однокласники".

15 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі