Радикальна партія закрила свою сторінку Вконтакті
Радикальна партія Олега Ляшка видалила свою сторінку з російської соцмережі Вконтакті, яка заборонена указом президента Петра Порошенка.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Комітет виборців України.
"Після повідомлення КВУ Радикальна партія Олега Ляшка видалила сторінку в російській соціальній мережі "Вконтакте". Чекаємо оперативних дій від "Опозиційного блоку", - йдеться у повідомленні.
16 травня 2017 року Президент Петро Порошенко пообіцяв закрити свої офіційні сторінки в російських соцмережах "Вконтактє" та "Однокласники".
15 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.
Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі
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