Обстріли під Авдіївкою: загинув 1 військовий

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Вівторок, 2 травня 2017, 23:59

Внаслідок обстрілів позицій однієї з механізованих бригад ЗСУ неподалік Авдіївки загинув один військовослужбовець. 

Про це ввечері 2 травня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець ЗСУ", - зазначили у штабі. 

Повідомляється, що бойовики застосовували міномети калібру 120-мм та 82-мм, гранатомети різних систем та кулемети великого калібру.

"Противник вів вогонь з боку н.п. Яковлівка та Ясинувата, що перебувають на території, тимчасово непідконтрольній Україні", - зазначили у штабі. 

Як відомо,  раніше в СЦКК заявили, що 2 травня незаконні збройні формування ОРДО неодноразово здійснювали обстріли ділянок місцевості поблизу Авдіївки, позицій ЗСУ та ключових об’єктів інфраструктури.

"Починаючи з 17:20 противник застосував 4 міни калібру 120 мм, 12 мін калібру 82 мм, СПГ, РПГ, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, що є грубим порушенням "Мінських угод", - заявили в СЦКК. 

Також ввечері зникло електропостачання на Донецькій фільтрувальної станції, яка забезпечує питною водою понад 600 тисяч мирних мешканців Авдіївки, Ясинуватої та Донецька, причини наразі не встановлено. 

Українська правда 

Теми: Авдіївка Донбас АТО жертви
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