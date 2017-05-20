Порошенко говоритиме з Меркель про Донбас та "Мінськ"

У ході переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент України Петро Порошенко обговорить ситуацію на Донбасі та виконання Мінських угод.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, також планується до обговорення ситуація на різних напрямках, зокрема питання щодо безпеки, звільнення заручників, гуманітарної ситуації тощо.



Зустріч Порошенко та Меркель розпочнеться 20 травня о 14:00 за Києвом у замку Мезеберг (м.Гранзе).

Як відомо, 20 травня Порошенко здійснить одноденний робочий візит до Німеччини на запрошення Меркель.

Раніше Порошенко заявляв, що напередодні саміту країн G7 проведе переговори з лідерами цих країн, під час яких підніме питання продовження санкцій відносно РФ не на шість, а на 12 місяців.