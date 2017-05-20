Порошенко говоритиме з Меркель про Донбас та "Мінськ"

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Субота, 20 травня 2017, 13:11

У ході переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент України Петро Порошенко обговорить ситуацію на Донбасі та виконання Мінських угод.  

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, також планується до обговорення ситуація на різних напрямках, зокрема питання щодо безпеки, звільнення заручників, гуманітарної ситуації тощо. 

Зустріч Порошенко та Меркель розпочнеться 20 травня о 14:00 за Києвом у замку Мезеберг (м.Гранзе). 

Як відомо, 20 травня Порошенко здійснить одноденний робочий візит до Німеччини на запрошення Меркель. 

Раніше Порошенко заявляв, що напередодні саміту країн G7 проведе переговори з лідерами цих країн, під час яких підніме питання продовження санкцій відносно РФ не на шість, а на 12 місяців.

Теми: Порошенко Меркель Донбас
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