Порошенко в суботу проведе переговори з Меркель

У суботу, 20 травня, президент Петро Порошенко відвідає з робочим візитом Німеччину, де проведе зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Про це повідомляє прес-служба українського президента.

"20 травня Президент України Петро Порошенко здійснить одноденний робочий візит до Німеччини на запрошення Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що переговори лідерів двох держав пройдуть в резиденції Федерального уряду Німеччини - в замку Месеберг.

Раніше Порошенко заявляв, що напередодні саміту країн G7 проведе переговори з лідерами цих країн, під час яких підніме питання продовження санкцій відносно РФ не на шість, а на 12 місяців.