Порошенко розповів Меркель про "нові реалії" на Донбасі

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Субота, 20 травня 2017, 15:08

Попри нові реалії, в яких перебуває Україна та її окуповані Російською Федерацією території, альтернативи Мінським угодами немає, а їх виконання необхідно повернути у конструктивне русло.

Про це 20 травня заявив президент України  Петро Порошенко під час спільного брифінгу з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

"Маємо нові реалії: коли президент РФ Володимир Путін видав укази щодо визнання фейкових документів (виданих в "ЛДНР" - УП), російський уряд розповсюдив рубльову зону РФ на окуповані території України... Також маємо конфіскацію активів, які належать Україні  та українським громадянам на окупованих територіях... З урахуванням цих реалій маємо рішуче діяти далі, щоб повернути "Мінськ" в конструктивне русло", - заявив Порошенко. 

"Ми не бачимо жодної альтернативи Мінським угодам та наполягаємо на їхньому повному виконанні", - додав президент. 

"Частина переговорів сьогодні буде присвячена підвищеню ефективності імплементації "Мінська", у т.ч. Росією, а також тому, що потрібно зробити, щоб  на сході України було виконано вимоги щодо режиму припинення вогню, відведення важкої техніки та артилерії, звільнення заручників та імплементація усього безпекового комплексу, який є передумовою політичному процесу", - додав Порошенко. 

Говорячи про підписання "безвізу" з ЄС, яке відбулося 17 травня, Порошенко зазначив, що це є "остаточним виходом України з радянської імперії та остаточним поверненням України до родини європейських народів та визнанням реформ та змін, які відбулися в Україні за останні 3 роки". 

Президент додав, що зустріч з Меркель "проходить напередодні саміту G7, і ми дуже розраховуємо, що сицилійська зустріч продемонструє єдність цивілізованого світу з Україною".

"У травні ми чекаємо завершення ратифікації Голландією Угоди про асоціацію", - зауважив він.

Українська правда 

Теми: Мінські угоди Меркель Порошенко
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