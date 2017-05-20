Меркель: Перемир'я на Донбасі немає, "Мінськ" виконується не повністю

Перемир'я на Донбасі немає, "Мінські угоди" виконуються не повністю.

Про це 20 травня заявила канцлер ФРН Ангела Меркель під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком.

За словами Меркель, на переговорах йтиметься окрім цих пунктів про гуманітарну ситуацію, а також про розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Також йтиметься про те, як нам працювати в рамках Мінських угод у подальшому, та можливу зустріч у майбутньому у "нормандському форматі", - зазначила Меркель та запевнила Порошенка у готовності нового президента Франції й надалі провадити переговори у складі "нормандської четвірки".

"На жаль, після певного затишшя на Великодні свята, ми спостерігаємо зростання кількості порушень перемир'я", - заявила Меркель, пише DW. При цьому Меркель додала, що безпека є передумовою для наступного політичного прогресу.

Канцлер також повідомила, що під час перегорів буде обговорюватися питання проведення реформ в Україні.

"Про ті, які на сьогоднішній день вже відбулися, та про ті, які мають бути продовжені. Також обговоримо допомогу з боку Німеччини, щоб покращити добробут населення України", - зауважила вона.

Як відомо, 20 травня Порошенко перебуває у Німеччині з одноденним робочим візитом у Німеччині на запрошення Меркель, де під час переговорів планується обговорити ситуацію на Донбасі та виконання Мінських угод.

Українська правда