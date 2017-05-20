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Меркель: Перемир'я на Донбасі немає, "Мінськ" виконується не повністю

Субота, 20 травня 2017, 14:35
Меркель: Перемир'я на Донбасі немає, Мінськ виконується не повністю

Перемир'я на Донбасі немає, "Мінські угоди" виконуються не повністю.

Про це 20 травня заявила канцлер ФРН Ангела Меркель під час спільного брифінгу з президентом України  Петром Порошенком. 

За словами Меркель, на переговорах йтиметься окрім цих пунктів про гуманітарну ситуацію, а також про розмову з президентом Франції  Еммануелем Макроном.

"Також йтиметься про те, як нам працювати в рамках Мінських угод у подальшому, та можливу зустріч у майбутньому у "нормандському форматі", - зазначила Меркель та запевнила Порошенка у готовності нового президента Франції й надалі провадити переговори у складі "нормандської четвірки". 

"На жаль, після певного затишшя на Великодні свята, ми спостерігаємо зростання кількості порушень перемир'я", - заявила Меркель, пише DW.  При цьому Меркель додала, що безпека є передумовою для наступного політичного прогресу. 

Канцлер також повідомила, що під час перегорів буде обговорюватися питання проведення реформ в Україні. 

"Про ті, які на сьогоднішній день вже відбулися, та про ті, які мають бути продовжені. Також обговоримо допомогу з боку Німеччини, щоб покращити добробут населення України", - зауважила вона. 

Як відомо, 20 травня Порошенко перебуває у Німеччині з одноденним робочим візитом у Німеччині на запрошення Меркель, де під час переговорів  планується обговорити ситуацію на Донбасі та виконання Мінських угод.  

Українська правда 

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Теми: ДонбасМеркельПорошенко
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