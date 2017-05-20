Порошенко розповів Меркель про "нові реалії" на Донбасі

Попри нові реалії, в яких перебуває Україна та її окуповані Російською Федерацією території, альтернативи Мінським угодами немає, а їх виконання необхідно повернути у конструктивне русло.

Про це 20 травня заявив президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

"Маємо нові реалії: коли президент РФ Володимир Путін видав укази щодо визнання фейкових документів (виданих в "ЛДНР" - УП), російський уряд розповсюдив рубльову зону РФ на окуповані території України... Також маємо конфіскацію активів, які належать Україні та українським громадянам на окупованих територіях... З урахуванням цих реалій маємо рішуче діяти далі, щоб повернути "Мінськ" в конструктивне русло", - заявив Порошенко.

"Ми не бачимо жодної альтернативи Мінським угодам та наполягаємо на їхньому повному виконанні", - додав президент.

"Частина переговорів сьогодні буде присвячена підвищеню ефективності імплементації "Мінська", у т.ч. Росією, а також тому, що потрібно зробити, щоб на сході України було виконано вимоги щодо режиму припинення вогню, відведення важкої техніки та артилерії, звільнення заручників та імплементація усього безпекового комплексу, який є передумовою політичному процесу", - додав Порошенко.

Говорячи про підписання "безвізу" з ЄС, яке відбулося 17 травня, Порошенко зазначив, що це є "остаточним виходом України з радянської імперії та остаточним поверненням України до родини європейських народів та визнанням реформ та змін, які відбулися в Україні за останні 3 роки".

Президент додав, що зустріч з Меркель "проходить напередодні саміту G7, і ми дуже розраховуємо, що сицилійська зустріч продемонструє єдність цивілізованого світу з Україною".

"У травні ми чекаємо завершення ратифікації Голландією Угоди про асоціацію", - зауважив він.

Українська правда