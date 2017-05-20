Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко розповів Меркель про "нові реалії" на Донбасі

Субота, 20 травня 2017, 15:08
Порошенко розповів Меркель про нові реалії на Донбасі

Попри нові реалії, в яких перебуває Україна та її окуповані Російською Федерацією території, альтернативи Мінським угодами немає, а їх виконання необхідно повернути у конструктивне русло.

Про це 20 травня заявив президент України  Петро Порошенко під час спільного брифінгу з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

"Маємо нові реалії: коли президент РФ Володимир Путін видав укази щодо визнання фейкових документів (виданих в "ЛДНР" - УП), російський уряд розповсюдив рубльову зону РФ на окуповані території України... Також маємо конфіскацію активів, які належать Україні  та українським громадянам на окупованих територіях... З урахуванням цих реалій маємо рішуче діяти далі, щоб повернути "Мінськ" в конструктивне русло", - заявив Порошенко. 

"Ми не бачимо жодної альтернативи Мінським угодам та наполягаємо на їхньому повному виконанні", - додав президент. 

"Частина переговорів сьогодні буде присвячена підвищеню ефективності імплементації "Мінська", у т.ч. Росією, а також тому, що потрібно зробити, щоб  на сході України було виконано вимоги щодо режиму припинення вогню, відведення важкої техніки та артилерії, звільнення заручників та імплементація усього безпекового комплексу, який є передумовою політичному процесу", - додав Порошенко. 

Говорячи про підписання "безвізу" з ЄС, яке відбулося 17 травня, Порошенко зазначив, що це є "остаточним виходом України з радянської імперії та остаточним поверненням України до родини європейських народів та визнанням реформ та змін, які відбулися в Україні за останні 3 роки". 

Президент додав, що зустріч з Меркель "проходить напередодні саміту G7, і ми дуже розраховуємо, що сицилійська зустріч продемонструє єдність цивілізованого світу з Україною".

"У травні ми чекаємо завершення ратифікації Голландією Угоди про асоціацію", - зауважив він.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угодиМеркельПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Мінські угоди
Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконались
Зеленський: Простий спосіб закінчити війну – віддати РФ території, тому були Мінські угоди
Єрмак: У владі немає людей, які допускають існування "Мінськ-3"
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: