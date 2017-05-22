Гончаренко: Більшість на фракції БПП виступили проти введення віз з РФ

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Понеділок, 22 травня 2017, 19:06

Фракція "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді може предметно обговорити ініціативу про введення візового режиму з РФ і сформувати позицію по ній на своєму засіданні в четвер, 25 травня.

Про це повідомив заступник керівника цієї фракції Олексій Гончаренко.

"Було попереднє обговорення (на засіданні фракції в понеділок). Жодні рішення не ухвалювалися, тому що такого пункту поки немає у порядку денному на тиждень. Можливо, ми повернемося до обговорення цього питання в четвер", - сказав він журналістам за результатами засідання фракції БПП в понеділок увечері

За словами народного депутата, низка членів фракції висловили застереження про наслідки в разі введення візового режиму з РФ. "Сьогодні звучали думки. Більшість висловлювалася проти такої ініціативи їхніх колег, які озвучували (свою позицію з цього питання). Але жодних рішень ми не ухвалювали", - додав Гончаренко.

За його словами, висловлювалися сумніви в реалізації візового режиму з РФ, які грунтуються, зокрема, на тому, що Україна не контролює ділянку спільного кордону. Крім того, очевидно, що РФ в такому випадку дзеркально також введе візи і для українських громадян, і в такому випадку доведеться відкрити російські консульські відділення в обласних центрах, де утворяться великі черги.

"Тим самим ми дамо їм можливість відрізати наших громадян в Криму. Про це говорив пан Рефат Чубаров. І багато інших питань. Для багатьох українців це буде проблема - отримати ту візу", - додав Гончаренко.

Він підкреслив, що в ідеї візового режиму з РФ "є багато мінусів, а плюси не зовсім очевидні".

Гончаренко також розповів, що на засіданні фракції БПП не було членів уряду, і фракція не обговорювала проект пенсійної реформи, оскільки його поки немає в порядку денному роботи парламенту на майбутній пленарний тиждень.

Інтерфакс-Україна

Теми: БПП Росія візи
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Коментарі — 1
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IP: 93.73.27.---Gonta_2022.05.2017 19:44
Ось такі в нас "патріотичні" депутати у фракції президентського імені!... Можливо всіх, хто не розуміє абсурдність наявності безвізового режиму з країною, з якою воюєш, варто відрядити на "передок" до кінця "особливого періоду" (з правом дострокового повернення лише у випадку смерті чи важкого поранення) -- для ментального повернення на грішну землю.
Те, що Україна не контролює кордон між окупованими територіями і РФ, запровадженню віз не заважає: достатньо, щоб Україна контролювала лінію фронту і байдуже, що там відбувається на окупованій території (на те вона і окупована). Проблеми "необхідності відкриття консульств РФ в обласних центрах" також не існує: захочемо, то можемо закрити навіть ті, які є зараз, переклавши дипломатичні і консульські функції на міжнародних посередників і треті нейтральні країни, як це
відбувається під час війни.
Щодо дзеркального введення віз Росією, то за великим рахунком українцям нема чого робити в країні-агресорі.
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