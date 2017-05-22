Гончаренко: Більшість на фракції БПП виступили проти введення віз з РФ

Фракція "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді може предметно обговорити ініціативу про введення візового режиму з РФ і сформувати позицію по ній на своєму засіданні в четвер, 25 травня.

Про це повідомив заступник керівника цієї фракції Олексій Гончаренко.

"Було попереднє обговорення (на засіданні фракції в понеділок). Жодні рішення не ухвалювалися, тому що такого пункту поки немає у порядку денному на тиждень. Можливо, ми повернемося до обговорення цього питання в четвер", - сказав він журналістам за результатами засідання фракції БПП в понеділок увечері

За словами народного депутата, низка членів фракції висловили застереження про наслідки в разі введення візового режиму з РФ. "Сьогодні звучали думки. Більшість висловлювалася проти такої ініціативи їхніх колег, які озвучували (свою позицію з цього питання). Але жодних рішень ми не ухвалювали", - додав Гончаренко.

За його словами, висловлювалися сумніви в реалізації візового режиму з РФ, які грунтуються, зокрема, на тому, що Україна не контролює ділянку спільного кордону. Крім того, очевидно, що РФ в такому випадку дзеркально також введе візи і для українських громадян, і в такому випадку доведеться відкрити російські консульські відділення в обласних центрах, де утворяться великі черги.

"Тим самим ми дамо їм можливість відрізати наших громадян в Криму. Про це говорив пан Рефат Чубаров. І багато інших питань. Для багатьох українців це буде проблема - отримати ту візу", - додав Гончаренко.

Він підкреслив, що в ідеї візового режиму з РФ "є багато мінусів, а плюси не зовсім очевидні".

Гончаренко також розповів, що на засіданні фракції БПП не було членів уряду, і фракція не обговорювала проект пенсійної реформи, оскільки його поки немає в порядку денному роботи парламенту на майбутній пленарний тиждень.

Інтерфакс-Україна