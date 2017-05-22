Гончаренко: Большинство на фракции БПП выступили против введения виз с РФ

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде может предметно обсудить инициативу о введении визового режима с РФ и сформировать позицию по ней на своем заседании в четверг, 25 мая.

Об этом сообщил заместитель руководителя этой фракции Алексей Гончаренко.



"Было предварительное обсуждение (на заседании фракции в понедельник). Никакие решения не принимались, потому что такого пункта пока нет в повестку дня на неделю. Возможно, мы вернемся к обсуждению этого вопроса в четверг", - сказал он журналистам по результатам заседания фракции БПП в понедельник вечером



По словам народного депутата, ряд членов фракции высказали предостережения о последствиях в случае введения визового режима с РФ. "Сегодня звучали мнения. Большинство высказывалось против такой инициативы их коллег, которые озвучивали (свою позицию по этому вопросу). Но никакие решения мы не принимали", - добавил Гончаренко.



По его словам, высказывались сомнения в реализации визового режима с РФ, основанные, в частности, на том, что Украина не контролирует участок совместной границы. Кроме того, очевидно, что РФ в таком случае зеркально также введет визы и для украинских граждан, и в таком случае придется открыть российские консульские отделения в областных центрах, где образуются большие очереди.



"Тем самым мы дадим им возможность отрезать наших граждан в Крыму. Об этом говорил господин Рефат Чубаров. И много других вопросов. Для многих украинцев это будет проблема – получить ту визу", - добавил Гончаренко.



Он подчеркнул, что в идее визового режима с РФ "есть много минусов, а плюсы не совсем очевидны".



Гончаренко также рассказал, что на заседании фракции БПП не было членов правительства, и фракция не обсуждала проект пенсионной реформы, поскольку его пока нет в повестке дня работы парламента на предстоящую пленарную неделю.

Интерфакс-Украина