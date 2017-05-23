Бойовики ОРДЛО знову заборонили медикам спілкуватись з ОБСЄ

320 переглядів
0
Вівторок, 23 травня 2017, 11:20

Медики в Луганській міській лікарні №2 відмовили спілкуватись з патрулем Спеціальної моніторингової місії, посилаючись на те, що для цього потрібен письмовий дозвіл бойовиків.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

"21 травня команда СММ відвідала Луганську міську лікарню №2 задля уточнення повідомлень про зареєстрований в Обозному випадок, де начебто постраждав мирний житель. Медпрацівники повідомили, що СММ мусить отримати письмовий дозвіл від членів "ЛНР", щоб мати змогу уточнювати інформацію про цей випадок", - йдеться у звіті.

Окрім того, Місія зафіксувала збільшення порушень режиму припинення вогню із вечора 19 до вечора 20 травня у Донецькій області - орієнтовно 550 вибухів у порівнянні з приблизно 310 вибухами, зафіксованими у минулому звітному періоді. А з вечора 20 до вечора 21 травня СММ зафіксувала приблизно 370 вибухів.

У Луганській області із вечора 19 до вечора 20 травня Місія також констатувала збільшення порушень режиму припинення вогню - 46 вибухів проти 5 у попередньому звітному періоді. А із вечора 20 до вечора 21 травня патруль зафіксував 86 вибухів.

Як відомо, у звіті ОБСЄ станом на 15 травня 2017 року СММ повідомляла, що медики в Макіївці відмовилися говорити з членами ОБСЄ про загиблого мирного жителя, посилаючись на те, що для цього потрібен письмовий дозвіл бойовиків.

Українська правда

Теми: ОБСЄ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ОБСЄ каже, що бойовики ОРДО камінням перешкоджали патрулю 19 травня 2017, 09:17
На засіданні ОБСЄ говорили про депортацію кримських татар 19 травня 2017, 06:38
Бойовик кинув предмет, ймовірно димову гранату, в патруль ОБСЄ 18 травня 2017, 11:09
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада ввела квоти на ТБ: 75% ефіру – українською
Дружина опоблоківця Балицького придбала квартиру в окупованому Криму
У парламенті ще немає анонсованих ГПУ подань на депутатів
Київ запропонує конкретні кроки щодо звільнення заручників
Усі новини
Внутрішні правила Facebook

Порно, насилля, тероризм...

Слухай чесно

Де можна слухати музику легально і необмежено