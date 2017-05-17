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Бойовики в Макіївці заборонили медикам спілкуватися з ОБСЄ

Середа, 17 травня 2017, 10:48

Медики в Макіївці відмовилися говорити з членами ОБСЄ про загиблого мирного жителя, посилаючись на те, що для цього потрібен письмовий дозвіл бойовиків.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Медпрацівники лікарні в підконтрольному "ДНР" м. Макїївка (12 км на північний схід від Донецька) відмовилися поговорити з членами патруля Місії про загиблого мирного жителя, інформацію про якого спостерігачі уточнювали. Лікарі посилалися на те, що команда СММ мусить отримати письмовий дозвіл від членів "ДНР"", - йдеться у звіті.

Також, коли патрулі ОБСЄ пробували добратись до місця встановлення камер в Петрівському, озброєний бойовик ОРДО на блокпості змусив членів місії надати інформацію про власну стать.

"Озброєний член "ДНР" на блокпості пропустив патруль Місії лише після того, як спостерігачі надали інформацію про стать членів патруля. СММ поінформувала про це СЦКК", - пишуть у звіті.

Як повідомлялося, 5 травня було зафіксовано факт сексуальних домагань з боку озброєного чоловіка в ОРДО щодо члена патруля місії ОБСЄ жіночої статі.

Глава СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан засудив таке сексуальне домагання й звернувся до бойовиків з вимогою розібратися з цим випадком.

Росія та ОРДЛО ігнорують вимогу української сторони притягти до відповідальності бойовика за домагання до спостерігачки ОБСЄ.

Українська правда

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Теми: ОБСЄ
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