Бойовики ОРДЛО знову заборонили медикам спілкуватись з ОБСЄ

Медики в Луганській міській лікарні №2 відмовили спілкуватись з патрулем Спеціальної моніторингової місії, посилаючись на те, що для цього потрібен письмовий дозвіл бойовиків.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

"21 травня команда СММ відвідала Луганську міську лікарню №2 задля уточнення повідомлень про зареєстрований в Обозному випадок, де начебто постраждав мирний житель. Медпрацівники повідомили, що СММ мусить отримати письмовий дозвіл від членів "ЛНР", щоб мати змогу уточнювати інформацію про цей випадок", - йдеться у звіті.

Окрім того, Місія зафіксувала збільшення порушень режиму припинення вогню із вечора 19 до вечора 20 травня у Донецькій області - орієнтовно 550 вибухів у порівнянні з приблизно 310 вибухами, зафіксованими у минулому звітному періоді. А з вечора 20 до вечора 21 травня СММ зафіксувала приблизно 370 вибухів.

У Луганській області із вечора 19 до вечора 20 травня Місія також констатувала збільшення порушень режиму припинення вогню - 46 вибухів проти 5 у попередньому звітному періоді. А із вечора 20 до вечора 21 травня патруль зафіксував 86 вибухів.

Як відомо, у звіті ОБСЄ станом на 15 травня 2017 року СММ повідомляла, що медики в Макіївці відмовилися говорити з членами ОБСЄ про загиблого мирного жителя, посилаючись на те, що для цього потрібен письмовий дозвіл бойовиків.

Українська правда