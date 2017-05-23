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Боевики ОРДЛО вновь запретили медикам общаться с ОБСЕ

Вторник, 23 мая 2017, 11:20

Медики в Луганской городской больнице №2 отказали общаться с патрулем Специальной мониторинговой миссии, ссылаясь на то, что для этого нужно письменное разрешение боевиков.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

"21 мая команда СММ посетила Луганскую городскую больницу №2 для уточнения сообщений о зарегистрированном в Обозном случае, где якобы пострадал мирный житель. Медработники сообщили, что СММ должна получить письменное разрешение от членов "ЛНР", чтобы иметь возможность уточнять информацию об этом случае", - говорится в отчете.

Кроме того, Миссия зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня с вечера 19 к вечеру 20 мая в Донецкой области - ориентировочно 550 взрывов в сравнении с примерно 310 взрывами, зафиксированными в прошлом отчетном периоде. А с вечера 20 до вечера 21 мая СММ зафиксировала примерно 370 взрывов.

В Луганской области с вечера 19 к вечеру 20 мая Миссия также констатировала увеличение нарушений режима прекращения огня - 46 взрывов против 5 в предыдущем отчетном периоде. А с вечера 20 до вечера 21 мая патруль зафиксировал 86 взрывов.

Как известно, в отчете ОБСЕ по состоянию на 15 мая 2017 СММ сообщала, что медики в Макеевке отказались говорить с членами ОБСЕ о погибшем мирном жителе, ссылаясь на то, что для этого нужно письменное разрешение боевиков.

Темы: ОБСЕ
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