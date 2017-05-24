В аеропорту під Києвом при спробі втечі затримали податківця-корупціонера

5341 перегляд
0
Середа, 24 травня 2017, 15:07

З аеропорту "Бориспіль" на повітряному судні намагався втекти керівник однієї з обласних податкових адміністрацій, якого підозрюють у корупції.

Про це повідомив журналістам у середу військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Щойно при спробі відльоту і втечі в аеропорту "Бориспіль" затримали ще одного з керівників однієї з податкових адміністрацій обласних", - сказав він.

Як повідомлялося, сьогодні у 15 регіонах України почалася велика антикорупційна операція, у якій задіяно біля 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводяться 450 обшуків. Шукають топ-чиновників України, які за часів Януковича займалися корупцією у податковій сфері.

Українська правда

Теми: Бориспіль Київ податки кримінал
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Лоукостер Ryanair домовився про співпрацю з аеропортом "Бориспіль" 26 квітня 2017, 21:46
"Ryanair" та "Бориспіль" домовились - Омелян 26 квітня 2017, 12:44
Аеропорт Бориспіль не може домовитися з Ryanair 31 березня 2017, 14:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Судді КС відкликали свідчення проти Януковича – Луценко
КМДА: Економічно обґрунтований тариф на метро 6,6 гривні
У слідства у справі Шеремета не було відео, яке мали журналісти
Генпрокурор заявив, що отримав компромат ще на одного нардепа
Усі новини
BeVerySpecial

Співвласниця бару "Буду позже" Валерія Нойман — про свою справу, алкоголь і тату

Музика тижня

Плейлист від музичного критика Ігора Панасова