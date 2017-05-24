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В аэропорту под Киевом при попытке бегства задержали налоговика-коррупционера

Среда, 24 мая 2017, 15:07

Из аэропорта "Борисполь" на воздушном судне пытался бежать руководитель одной из областных налоговых администраций, которого подозревают в коррупции.

Об этом сообщил журналистам в среду военный прокурор Анатолий Матиос.

"Только что при попытке отлета и бегства в аэропорту "Борисполь" задержали еще одного из руководителей одной из областных налоговых администраций", - сказал он.

Как сообщалось, сегодня в 15 регионах Украины началась большая антикоррупционная операция, в которой задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводятся 450 обысков. Ищут топ-чиновников Украины, которые во времена Януковича занимались коррупцией в налоговой сфере.

Украинская правда

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Темы: БориспольКиевналогикриминал
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