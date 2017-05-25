У Чернівцях депутати заборонили Опоблок

Чернівецька міськрада 25 травня ухвалила рішення заборонити діяльність партії "Опозиційний блок", а також провести люстрацію всіх колишніх "регіоналів" та міського голови Олексія Каспрука.

Про це передає Укрінформ.

З відповідною пропозицією виступив керівник фракції "Свобода" у міській раді Андрій Ілюк.

Він також запропонував проголосувати за рекомендацію міському голові не призначати у виконавчі органи влади Чернівців колишніх членів Партії регіонів. Після короткого обговорення та доповнень депутати таке рішення ухвалили.

У проголосованому проекті йдеться, що окрім колишніх регіоналів, міському голові не варто брати на роботу ще й комуністів.

А ті депутати та міський голова, які були помічниками народних депутатів-регіоналів, мають скласти повноваження.

При цьому слід зазначити, що таку хвилю невдоволення у сесійній залі викликало призначення на посаду директора Департаменту ЖКГ міської ради Ярослава Кушнірика, який був членом Партії регіонів.