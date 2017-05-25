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В Черновцах депутаты запретили Оппоблок

Четверг, 25 мая 2017, 18:10

Черновицкий горсовет 25 мая принял решение запретить деятельность партии "Оппозиционный блок", а также провести люстрацию всех бывших "регионалов" и городского головы Алексея Каспрука.

Об этом сообщает Укринформ.

С соответствующим предложением выступил руководитель фракции "Свобода" в городском совете Андрей Илюк.

Он также предложил проголосовать за рекомендацию городскому главе не назначать в исполнительные органы власти Черновцов бывших членов Партии регионов. После короткого обсуждения и дополнений депутаты такое решение приняли.

В проголосованном проекте говорится, что кроме бывших регионалов, мэру не стоит брать на работу еще и коммунистов.

А те депутаты и мэр, которые были помощниками народных депутатов-регионалов, должны сложить полномочия.

При этом следует отметить, что такую ​​волну недовольства в сессионном зале вызвало назначение на должность директора Департамента ЖКХ городского совета Ярослава Кушнирика, который был членом Партии регионов.

Темы: Оппозиционный блокЧерновицкая область
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