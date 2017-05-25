Суд відпустив під заставу екс-заступника голови ДПА Полтавщини

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Четвер, 25 травня 2017, 20:37

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 5 млн грн колишньому заступнику голови Державної податкової адміністрації в Полтавській області Олександру Лукіну.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на засіданні в четвер увечері суд задовольнив клопотання Головної військової прокуратури, проте призначив суму застави на 1 млн грн менше, ніж просило слідство.

Термін утримання під вартою Лукіна встановлений до 22 липня.

Слідство оцінює завдану його діяльністю шкоду державі на суму понад 300 млн грн.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

В свою чергу суд відпустив під заставу колишніх керівників податкової – екс-начальника Державної податкової служби в Луганській області Антипова, екс-очільника Полтавської ДПС Задорожного, та відпустив з-під варти під особисте зобов'язання екс-главу Державної податкової адміністрації Криму Костянтина Циркуна.

У той же час екс-глава Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області Сергій Шинкаренко виявився не готовим до застави в 100 млн грн і отримав 2 місяці арешту.

25 травня суд відпустив з-під варти колишнього заступника начальника харківського облуправління Міністерства доходів і зборів Тетяну Маслову під заставу в 1 мільйон гривень.

Теми: податки суд Полтава
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