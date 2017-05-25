Суд отпустил под залог экс-замглавы ГНА Полтавщины

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 5 млн грн бывшему заместителю главы Государственной налоговой администрации в Полтавской области Александру Лукину.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в четверг вечером суд удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры, однако назначил сумму залога на 1 млн грн меньше, чем просило следствие.



Срок содержания по стражей Лукина установлен до 22 июля.



Следствие оценивает нанесенный его деятельностью ущерб государство на сумму более 300 млн грн.

Как известно, в среду в 15 регионах Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

После этого суд отпустил под залог бывших руководителей налоговой – экс-начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Антипова, экс-главу Полтавской ГНС Задорожного, а также отпустил из-под стражи под личное обязательство экс-главу Государственной налоговой администрации Крыма Константина Циркуна.

В то же время экс-глава Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Сергей Шинкаренко оказался не готовым к залогу в 100 млн грн и получил 2 месяца ареста.

25 мая суд отпустил из-под стражи бывшего заместителя начальника харьковского облуправления Министерства доходов и сборов Татьяну Маслову под залог в 1 миллион гривен.