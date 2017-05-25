Депутати "Опоблоку" літали до Відня привітати Фірташа

Народні депутати від "Опозиційного блоку" літали у Відень на святкування дня народження олігарха Дмитра Фірташа.

Про це йдеться в матеріалі програми "Схеми".

Так, 2 травня серед гостей олігарха журналісти зафіксували народних депутатів від "Опозиційного блоку" Сергія Льовочкіна, Михайла Папієва та Івана Мирного.

Святкування відбувалось у старовинному палаці Кобург у центрі Відня. Також серед гостей були бізнесмени брати Ігор та Григорій Суркіси, бізнес-партнер Фірташа та колишній заступник голови правління НАК "Нафтогаз" Ігор Воронін.

У коментарі журналістам депутат Папієв підтвердив відвідини дня народження, але відмовився повідомити, хто ще був серед гостей.

"Там не було дня народження як такого. Це просто приїхало декілька друзів, знайомих, які привітали його і поїхали назад. Багато там людей не було. Там було декілька людей з найближчого оточення", - сказав він.

Народний депутат Іван Мирний також підтвердив, що раніше працював у охороні Дмитра Фірташа, а на дні народження було лише найближче оточення олігарха: "Рідні, близькі. Дуже мало було, до речі".

Журналісти звернулися до прес-секретаря Дмитра Фірташа з проханням про інтерв’ю, однак олігарх не погодився.

У США Дмитра Фірташа звинувачують у справі про хабарі на суму близько 18,5 мільйонів доларів при отриманні ліцензії на видобуток титанової руди в Індії.

Таке звинувачення затвердив суд присяжних у Чикаго 2013 року. Фірташ заперечує це звинувачення як безпідставне і називає його політично мотивованим. У Федеральному бюро розслідувань США заявляють, що це "абсолютно не політична справа".

В Іспанії Фірташа, за даними австрійських та іспанських ЗМІ, підозрюють у причетності до злочинної групи, що відмила гроші на суму в 10 мільйонів євро і пов’язана зі Степаном Черновецьким, сином колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, який живе з родиною в Барселоні і звинувачення заперечує. Фірташ заперечує й це звинувачення.

В Україні поліція розслідує два кримінальні провадження, пов’язані з Дмитром Фірташем: щодо групи компаній Ostchem і колишніх керівників компанії "Нафтогаз України". У цих провадженнях він не має статусу підозрюваного.