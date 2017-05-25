Депутаты "Оппоблока" летали в Вену поздравить Фирташа

Народные депутаты от "Оппозиционного блока" летали в Вену на празднование дня рождения олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в материале программы "Схемы".

Так 2 мая среди гостей олигарха журналисты зафиксировали народных депутатов от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, Михаила Папиева и Ивана Мирного.

Празднование происходило в старинном дворце Кобург в центре Вены. Также среди гостей были бизнесмены братья Игорь и Григорий Суркисы, бизнес-партнер Фирташа и бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз" Игорь Воронин.

В комментарии журналистам депутат Папиев подтвердил посещение дня рождения, но отказался сообщить, кто еще был среди гостей.

"Там не было дня рождения как такового. Это просто приехало несколько друзей, знакомых, которые поздравили его и уехали обратно. Много там людей не было. Там было несколько человек из ближайшего окружения", - сказал он.

Народный депутат Иван Мирный также подтвердил, что ранее работал в охране Дмитрия Фирташа, а на дне рождения было только ближайшее окружение олигарха: "Родные, близкие. Очень мало было, кстати".

Журналисты обратились к пресс-секретарю Дмитрия Фирташа с просьбой об интервью, однако олигарх не согласился.

В США Дмитрия Фирташа обвиняют по делу о взятках на сумму около 18,5 млн долларов при получении лицензии на добычу титановой руды в Индии.

Такое обвинение утвердил суд присяжных в Чикаго 2013 года. Фирташ отрицает это обвинение как необоснованное и называет его политически мотивированным. В Федеральном бюро расследований США заявляют, что это "совершенно не политическое дело".

В Испании Фирташа, по данным австрийских и испанских СМИ, подозревают в причастности к преступной группе, которая отмыла деньги на сумму в 10 млн евро и связана со Степаном Черновецким, сыном бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, который живет с семьей в Барселоне и обвинения отрицает. Фирташ отрицает и это обвинение.

В Украине полиция расследует два уголовных производства, связанных с Дмитрием Фирташем: в отношении группы компаний Ostchem и бывших руководителей компании "Нафтогаз Украины". В этих процессах он не имеет статуса подозреваемого.