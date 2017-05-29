Північна Корея здійснила запуск неідентифікованої ракети

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Понеділок, 29 травня 2017, 01:06

Північна Корея здійснила запуск в східному напрямку неідентифікованої ракети

Про це з посиланням на військових Південної Кореї пише Reuters.

Запуск здійснено в понеділок зі східного регіону Вонсан.

Про запуск було негайно повідомлено президента Південної Кореї Мун Чже Іна, який скликав засідання Ради національної безпеки, йдеться у заяві південнокорейського Об'єднаного комітету начальників штабів.

Як повідомлялося, 21 травня Північна Корея провела запуск балістичної ракети з західного узбережжя з району Пукчхан. Місцева преса наступного дня заявила, що нові випробування балістичної ракети середньої дальності були успішними.

У зв'язку з цим США відправили ще один авіаносець до берегів Корейського півострова.

Згодом США спрямували третю за рахунком ударну групу на чолі з авіаносцем "Німіц" (USS Nimitz) в західну частину Тихого океану з метою стримування ракетної та ядерної програм Північної Кореї..

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея - це світова проблема, яка буде вирішена.

Теми: Північна Корея ядерна зброя КНДР
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