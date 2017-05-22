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У КНДР назвали запуск ракети успішним

Понеділок, 22 травня 2017, 03:30

Північна Корея заявила, що нові випробування балістичної ракети середньої дальності 21 травня були успішними.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Відзначається, що лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігав за запуском ракети Pukguksong-2.

Агентство повідомляє, що північнокорейський лідер схвалив розгортання цієї ракети для військових дій.

Вперше запуск такої ракети в КНДР стався 12 лютого.

21 травня Північна Корея провела запуск балістичної ракети з західного узбережжя з району Пукчхан. Вона пролетіла 500 км і впала в Японському морі. Це вже друге випробування за тиждень. 15 травня в КНДР заявили про успішний запуск ракети, здатної нести ядерний заряд.

У зв'язку з цим США відправили вже другий авіаносець до берегів Корейського півострова.

Теми: Північна Корея
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