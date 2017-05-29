Адвокат Януковича втратив голос. Засідання перенесли

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Понеділок, 29 травня 2017, 18:29

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні у справі державної зради Віктора Януковича на 16 червня.

Таке рішення у понеділок оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко. В ході судового засідання адвокат Віталій Сердюк виступав з клопотаннями, починаючи з 10 ранку і почав втрачати голос.

"Я просив би перенести. Є необхідність і прокурору, і захисту відпочити. Я наполягаю на перерву. Матеріалів багато, голосу вже мало", - зазначив він.

У свою чергу прокурори наполягали на продовженні судового засідання. "Суд розуміє складність справи і складність доведення, тому ми розуміємо вас. Суд вбачає, що ви втрачаєте можливість виступати", - сказав суддя Дев'ятко до Сердюка.

Також суд хотів оголосити перерву до 8 червня, однак Сердюк попросив оголосити перерву до 16 червня, тому що з 5 до 16 червня його не буде в країні. Суд погодився з доводами адвоката та призначив засідання на 9 годину 16 червня.

Як відомо, Генеральна прокуратура звинувачує Януковича у державній зраді. У справі фігурує лист Януковича від 1 березня 2014 року до президента Російської Федерації Володимира Путіна із проханням увести війська в Україну. Аналогічний лист колишній лідер України спрямував і Раді Федерації РФ.

На погляд ГПУ, цей лист узаконив надання Путіну дозволу на використання російських військ в Україні, що сприяло анексії Криму та окупації частини Донбасу.

4 травня 2017 року Оболонський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у справі проти Віктора Януковича про державну зраду за процедурою спеціального (заочного) досудового розслідування.

Теми: Янукович суд
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