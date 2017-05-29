Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Януковича втратив голос. Засідання перенесли

Понеділок, 29 травня 2017, 18:29

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні у справі державної зради Віктора Януковича на 16 червня.

Таке рішення у понеділок оголосив головуючий суддя Владислав Дев'ятко. В ході судового засідання адвокат Віталій Сердюк виступав з клопотаннями, починаючи з 10 ранку і почав втрачати голос.

"Я просив би перенести. Є необхідність і прокурору, і захисту відпочити. Я наполягаю на перерву. Матеріалів багато, голосу вже мало", - зазначив він.

У свою чергу прокурори наполягали на продовженні судового засідання. "Суд розуміє складність справи і складність доведення, тому ми розуміємо вас. Суд вбачає, що ви втрачаєте можливість виступати", - сказав суддя Дев'ятко до Сердюка.

Також суд хотів оголосити перерву до 8 червня, однак Сердюк попросив оголосити перерву до 16 червня, тому що з 5 до 16 червня його не буде в країні. Суд погодився з доводами адвоката та призначив засідання на 9 годину 16 червня.

Як відомо, Генеральна прокуратура звинувачує Януковича у державній зраді. У справі фігурує лист Януковича від 1 березня 2014 року до президента Російської Федерації Володимира Путіна із проханням увести війська в Україну. Аналогічний лист колишній лідер України спрямував і Раді Федерації РФ.

На погляд ГПУ, цей лист узаконив надання Путіну дозволу на використання російських військ в Україні, що сприяло анексії Криму та окупації частини Донбасу.

4 травня 2017 року Оболонський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у справі проти Віктора Януковича про державну зраду за процедурою спеціального (заочного) досудового розслідування.

"Українська правда" в Threads

Теми: Януковичсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: