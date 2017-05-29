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Адвокат Януковича потерял голос. Заседание перенесли

Понедельник, 29 мая 2017, 18:29

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в подготовительном судебном заседании по делу о государственной измене Виктора Януковича на 16 июня.

Такое решение в понедельник, 29 мая, объявил председательствующий судья Владислав Девятко. В ходе судебного заседания адвокат Виталий Сердюк выступал с ходатайствами, начиная с 10 утра и начал терять голос.

"Я просил бы перенести. Есть необходимость и прокурору, и защите отдохнуть. Я настаиваю на перерыве. Материалов много, голоса уже мало", - отметил он.

В свою очередь прокуроры настаивали на продолжении судебного заседания. "Суд понимает сложность дела и сложность доказывания, поэтому мы понимаем вас. Суд усматривает, что вы теряете возможность выступать", - сказал судья Девятко к Сердюка.

Также суд хотел объявить перерыв до 8 июня, однако Сердюк попросил объявить перерыв до 16 июня, так как с 5 по 16 июня его не будет в стране. Суд согласился с доводами адвоката и назначил заседание на 9:00 16 июня.

Как известно, Генеральная прокуратура обвиняет Януковича в государственной измене. В деле фигурирует письмо Януковича от 1 марта 2014 года к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину. Аналогичное письмо бывший президент Украины направил и Совету Федерации РФ.

4 мая 2017 года Оболонский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу против Виктора Януковича о госизмене по процедуре специального (заочного) досудебного расследования.

Темы: Януковичсуд
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