За рік кількість переселенців в Україні істотно зменшилася

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Вівторок, 30 травня 2017, 10:27

З липня 2016 року кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні зменшилася більше ніж на 200 тисяч.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

"Спостерігається тенденція до зменшення кількості внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку в структурних підрозділах з питань соцзахисту населення. Так, з липня минулого року загальна кількість ВПО зменшилася більше ніж на 200 тис. осіб", - кажуть у відомстві.

За їхніми словами, лише по Донецькій області протягом липня 2016 - квітня 2017 року знято з обліку понад 190 тисяч осіб.

У міністерстві пояснили, що це пов’язано як з поверненням людей на місця свого постійного проживання.

За останніми даними управлінь соцзахисту населення, кількість вимушених переселенців на сьогодні в Україні становить 1 млн 584 тисяч осіб або майже 1,3 мільйона сімей.

Як повідомлялося, 12 травня були оприлюднені результати звіту Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні, складеного Міжнародною організацією з міграції. Вони показали, що чверть переселенців не хоче вертатися на старе місце проживання.

Українська правда

Теми: переселенці Донбас АТО Мінсоцполітики
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