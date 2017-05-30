Суд арештував квартиру, авто та два рахунки Мартиненка – ЗМІ

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Вівторок, 30 травня 2017, 12:29

Суд заарештував квартиру в Києві колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка, його автомобіль і 2 рахунки в банку.

Про це повідомляють 30 травня "Українські новини", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

Раніше агентство інформувало, що суд заарештував частину майна екс-нардепа.

У свою чергу адвокат Мартиненка Ігор Черезов у коментарі "Українській правді" 29 травня відзначав, що ще не бачив відповідного рішення суду, однак переконаний, що "нічого страшного не відбувається".

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура мала намір ініціювати арешт всього майна Мартиненка.

Як відомо, НАБУ затримало Миколу Мартиненка 20 квітня 2017 року. За версією слідства, ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" уклало контракт із австрійською компанією Steuermann, підконтрольною Мартиненку, на поставку уранового концентрату за завищеними цінами, у результаті чого інтересам ДП в 2014-2016 роках завдали шкоди на 17,28 млн дол.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів від "Народного фронту".

Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення про взяття Мартиненка на поруки нардепами.

В САП зазначали, що екс-депутат міг би укласти угоду зі слідством про визнання провини.

Теми: Мартиненко
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