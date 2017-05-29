Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арештував частину майна Мартиненка

Понеділок, 29 травня 2017, 17:47

Суд заарештував частину майна екс-нардепа Верховної Ради Миколи Мартиненка.

Про це повідомляють Українські Новини із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

При цьому він не повідомив, яке саме майно Мартиненка арештоване.

Джерела "Української правди" підтвердили цю інформацію. 

У свою чергу адвокат Мартиненка Ігор Черезов у коментарі УП зазначив, що ще не бачив відповідного рішення суду, однак переконаний, що "нічого страшного не відбувається". 

"Я це рішення ще в очі не бачив. На відповідні судові рішення нас не викликають", - заявив Черезов.

Як відомо, раніше Солом'янський райсуд Києва відмовився заарештувати майно Мартиненка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ініціювала арешт усього майна Мартиненка.

Теми: Мартиненко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Мартиненко
Суд збільшив розмір застави екснардепу Мартиненку в 5 разів – ЦПК
Суд відпустив Мартиненка під заставу у майже 5 мільйонів
Справа Мартиненка: екснардепу оголосили нову підозру у відмиванні коштів
Останні новини
03:54
США завдали нових ударів у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: