Суд арештував частину майна Мартиненка
Понеділок, 29 травня 2017, 17:47
Суд заарештував частину майна екс-нардепа Верховної Ради Миколи Мартиненка.
Про це повідомляють Українські Новини із посиланням на джерело в правоохоронних органах.
При цьому він не повідомив, яке саме майно Мартиненка арештоване.
Джерела "Української правди" підтвердили цю інформацію.
У свою чергу адвокат Мартиненка Ігор Черезов у коментарі УП зазначив, що ще не бачив відповідного рішення суду, однак переконаний, що "нічого страшного не відбувається".
"Я це рішення ще в очі не бачив. На відповідні судові рішення нас не викликають", - заявив Черезов.
Як відомо, раніше Солом'янський райсуд Києва відмовився заарештувати майно Мартиненка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ініціювала арешт усього майна Мартиненка.