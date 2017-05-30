САП: У справі Онищенка 9 утікачів

2384 перегляди
0
Вівторок, 30 травня 2017, 14:31

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягатиме на відкритому судовому засіданні у "газовій справі" Олександра Онищенка.

Про це журналістам повідомив голова САП Назар Холодницький.

Він зазначив, що розглядати справу буде Солом'янський суд.

"Закон передбачає 10 днів для попереднього досудового засідання, але так сталося, що ми рідко в цей час чомусь вкладаємось. Ми наполягатимем на відкритому судовому засіданні", - сказав Холодницький.

Він повідомив, що у газовій справі є 9 утікачів.

"По утікачах у цій справі – 9 людей перебувають у розшуку… Щодо цих осіб будемо ініціювати процедуру заочного засудження", - сказав він.

Холодницький нагадав, що деякі фігуранти цієї справи утікали після того, як суди їх відпускали з-під варти.

Українська правда

Теми: Онищенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
САП передає до суду "газову справу" і проситиме заочно судити Онищенка 29 травня 2017, 22:56
Плівок Онищенка не чув, раджу показати докази – Порошенко 14 травня 2017, 15:49
НАБУ заявляє, що проситиме країн-партнерів затримати Онищенка 4 травня 2017, 13:35
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Сенат Нідерландів ратифікував угоду про асоціацію Україна-ЄС
НАБУ до 31 травня вирішить, чи відпускати Насірова в США
МЗС РФ звинуватило ЄС у "візовому геноциді" кримчан
Міноборони розпочинає призов офіцерів запасу, які не служили
Усі новини
Інша Одеса

Уривок із роману "Танжер" Йвана Козленка

Ручна робота

Молоді українські графіки і творці принтів, яких варто знати